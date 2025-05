Deshalb ist ein Wechsel zu Shopify und Shopify Plus sowohl für B2C als auch B2B eine strategisch sinnvolle Entscheidung für die Zukunft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Digitale Vertriebskanäle sind heute fester Bestandteilerfolgreicher Geschäftsmodelle - unabhängig von Unternehmensgröße oder Branche.Vor diesem Hintergrund gewinnt die Wahl des passenden Shopsystems zunehmend anBedeutung. Als flexible, zukunftsfähige und technologisch ausgereifte Plattformgilt Shopify inzwischen als Standard im modernen E-Commerce. Till Bergermann undJulian Hauer haben sich mit ihrer Agentur Acceleratiq auf die Migration vonBestandsystemen zu Shopify spezialisiert. Ihr Fokus liegt dabei auf derSchaffung belastbarer und skalierbarer E-Commerce-Strukturen, die Unternehmenfit für die Zukunft machen.Den meisten Unternehmen ist klar, dass ihr Geschäftsmodell ohne E-Commerce nichtfunktionieren kann, doch viele von ihnen sind mit ihrer aktuellen Lösungunzufrieden: Der Online-Shop ist teuer, unflexibel und umsatzschwach. An einenWechsel des Systems wird daher in regelmäßigen Abständen gedacht, wobei sich dieFrage stellt, ob es überhaupt etwas Besseres gibt. Und wird der Umzug nichtfurchtbar kompliziert? "Es ist nachvollziehbar, dass der Gedanke an einenSystemwechsel einige Befürchtungen auslöst, weil sich der Aufwand ausunternehmerischer Sicht schwer einschätzen lässt und außerdem nicht klar ist,welcher Anbieter ein für die eigenen Ansprüche passendes Angebot hat", sagt TillBergermann, Geschäftsführer der Next INT GmbH, die unter dem MarkennamenAcceleratiq agiert. "Wer den Wechsel zu lange hinauszögert, droht allerdings,den Anschluss zu verlieren. Ein veraltetes Shopsystem führt zu langsamenLadezeiten und schlechter Mobiloptimierung, was langfristig die Kundenvergrault. Dazu kommt außerdem, dass dies sicherheitstechnische Risiken mit sichbringt.""Ein gutes Shopsystem muss einfach, schnell, flexibel, leicht automatisierbarund skalierbar sein. Dabei führt für uns kein Weg an Shopify vorbei. Aus diesemGrund ist Shopify auf direktem Weg, eine ähnlich mächtige Position wie Google auf seinem Gebiet einzunehmen", fügt sein Geschäftspartner Julian Hauer hinzu.Eine Plattform, viele Möglichkeiten: Shopify als B2B-Plattform"Viele kleine und mittelständische, aber auch große Unternehmen sind bereits zuShopify gewechselt oder befinden sich aktuell im Wechsel. Das betrifft imÜbrigen längst nicht mehr nur den Einzelhandel. Auch Unternehmen aus Industrie,Großhandel oder der produzierenden Wirtschaft setzen zunehmend auf Shopify. Unddas aus gutem Grund", erklärt Till Bergermann. "Ein entscheidender Faktor istdie vergleichsweise niedrige Total Cost of Ownership (TCO) von Shopify. ImVergleich zu anderen Systemen ist die Gesamtkostenbelastung deutlich geringer -