Procredit baut Kreditportfolio aus - Gewinn sinkt wegen höherer Kosten

ProCredit Holding - Gut positioniert für den Wiederaufbau der Ukraine



Das Geschäftsjahr 2024 der ProCredit Holding (PCB) war von der kontinuierlichen Umsetzung seiner aktualisierten Strategie geprägt; es machte solide Fortschritte in Bezug auf die Erweiterung des Kreditbuchs, die Ausweitung seiner kleineren Banken, die Ausweitung des Kreditanteils auf Kunden mit geringem Volumen (Kleinst- und Kleinunternehmen und Privatkunden) sowie die Erhöhung des Verteilerverhältnisses. Die kontinuierlichen strategischen Investitionen in IT, Marketing, Personalausbau und der ausgewählte Ausbau des Filialnetzes von PCB führten zu einem Anstieg der Betriebsaufwendungen um ca. 23%, die das Management voraussichtlich im zweiten Halbjahr stabilisieren wird. Dies, zusammen mit einer schrumpfenden Nettozinsmarge (NIM) aufgrund einer zyklischen Neubewertung der Vermögenswerte, führte zu einem Rückgang des Rendites auf Eigenkapital (ROE) von 12,2% im GJ23 auf immer noch robuste 10,2% (im Einklang mit der aktualisierten Prognose des Managements). Das Management hielt sein mittelfristiges ROE-Ziel von 13 bis 44 % bei, was wir für erreichbar halten. Das Unternehmen sieht einen weiteren Vorsprung von 1,5 Prozent des Wiederaufbaus der Ukraine nach dem Krieg, für den es durch seine hochprofitable, gut kapitalisierte und gut besetzte lokale Bank gut positioniert ist.



Hinweis: NII, Zinsüberschuss. EPS wie von der Firma berichtet.

Ende des Jahres NII (€m) EPS (€) DPS (€) BVPS (€) ROE (%) P/E (x) Ertrag (%) P/BVPS (x)

12/23 337 1.92 0.64 16.7 12.2 5.2 6.3 0.60

12/24 358 1.77 0.59 17.9 102 5.7 5.8 0.56

12/25e 366 1.78 0.59 19.1 9.6 5.7 5.9 0.53

12/26e 415 2.06 0.69 20.6 10.4 4.9 6.8 0.49

SEE/EE-Aussichten trotz Handelskrieg robust



Das mittelfristige Kreditbuchwachstum von PCB sollte durch die soliden makroökonomischen Aussichten unterstützt werden in der Region Südosten (SEE) und Osteuropa (EE) nach neuesten IWF-Projektionen, auch nach der im April 2025 nach dem Beginn veröffentlichten Revision des Zollkrieges. Der Anteil der USA an den Gesamtexporten der SEE/EE-Länder ist eher begrenzt, obwohl die Region indirekt von den Handelsspannungen betroffen sein könnte, weil das schwächelnde makroökonomische Umfeld. Das heißt, die Abwärtskorrektur des IWF BIP-Wachstumsprognosen für Schwellen- und Entwicklung Europas (einschließlich Russland) waren ein nur 0,1 p.p. bis 2,1%. Das durchschnittliche BIP-Wachstum impliziert durch die Prognosen des IWF für alle PCB Operationsländer (auf Basis des Anteils des Konzerndarlehensbuchs) liegt nach unseren Berechnungen bei 3,0% im Jahr 2025 und 3,4% im Jahr 2026.

Bewertung: 35% Aufwärtspotenzial



Wir aktualisieren unsere Fair-Value-Schätzung für PCB, die jetzt bei 13,65 € pro Aktie liegt, unten ab 15,70 € zuvor aufgrund geringerer Peer-Multiples und unserer aktualisierten Eigenkapitalkosten. Wir behalten vorerst unsere nachhaltige Rendite auf materielles Eigenkapital (RoTE) von 11%. Es gibt weitere Auswirkungen auf die Erreichung des mittelfristigen ROE-Ziels von PCB von 13–14% (dies in unserer nachhaltigen RoTE-Annahme widerspiegelt, würde unsere aktuelle Beizulegen Wert auf 15,40–16.25 € pro Aktie) und Wiederaufbau der Ukraine nach dem Ende der russischen Invasion (die zu unserer Fair-Value-Schätzung um weitere 1,35 € erhöhen würde).

Zusammenfassung der Anlage

Firmenprofil: Nachhaltigkeit im Bankensektor



PCB ist ein deutscher Facharzt für Klein-, Klein- und Mittelbetriebe (KMU) Kreditgeber in Schwellenländern – SEE und EE – und Ecuador, mit einem starken Schwerpunkt Nachhaltigkeit und langfristige Beziehungen zu seinen Kunden. Die Bank gehört zu den drei wichtigsten Kreditgebern im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den meisten Märkten. Letztes Jahr hat sie ihre Strategie aktualisiert, sich zu positionieren als Universalbank für KKMU und Privatkunden.

Finanzen: Gute strategische Fortschritte bei Krediten und Einlagen



PCB hat solide Fortschritte auf dem Weg zur Erreichung seiner strategischen Ziele gemacht letztes Jahr: 1) signifikante Erweiterung seines Kreditbuchs (plus 12,6 % im GJ24), vor allem in ihren Teilbanken (durchschnittliches Wachstum von 18%), 2) erhöhen den Anteil des geringenVolumens Kunden (plus 2,5 p. auf 44%) und 3) Verbesserung des Einlagen-to-Loan-Verhältnisses (bis 118,3%) vs 116,5% am Ende-2023). Investitionen in IT, Marketing und Personalausbau seine aktualisierte Strategie voranzutreiben, ist noch im Gange, was zusammen mit dem NIM-Druck aus der Neubewertung von Vermögenswerten in einem ROE von 10,2%, im Einklang mit dem aktualisierten Management Prognose von ca. 10%. Die Qualität des Darlehensbuchs von PCB verbessert sich weiter, mit dem Anteil an Kreditbeeinträchtigte Kredite bis zu 2,3 % am Ende-2024 gegenüber 2,7% am Ende-2023 und eine Nettofreigabe von Verlustzulagen von 8 bp im FY24 (unterstützt durch die Wiedereinziehung von Abschreibungen und einige moderate Freigabe von Management-Overlays). Risikogewichteter der Leiterplatten (RWA) in Q424 auf 66,4% gestiegen. Das Management sieht Spielraum für eine Reduzierung (mittelfristig Ziel liegt unter 60%). Wir glauben, dass die potenziellen RWA-Dichteeffizienzmaßnahmen von PCB wichtig angesichts des Nettoanstiegs im Aufsichtsratsüberprüfungs- und -bewertungsprozess Kapital-Add-on aus dem GJ25 (erwartet vom Management bei 0,75 p) die zusammen mit die jüngste Zunahme der RWA-Denklichkeit, wird zu einer knappen Kern-1- und Gesamtkapitalquote führen (TCR) Puffer versus regulatorische Anforderungen.

Bewertung: Mit einem Aufwärtspotenzial von ca. 35%



Unsere Fair-Value-Schätzung für PCB liegt bei 13,6 €/Aktie, gegenüber 15,70 € vorher als Ergebnis niedrigerer Vergleichsbewertungen und unserer aktualisierten Eigenkapitalkosten (12,0% 10,9 % früher). Dies führt zu einem angenommenen P/BV-Multiple für Leiterplatte von 0,8x (vs 0.9x zuvor). Zusammen mit unserer aufrechterhaltenen nachhaltigen RoTE-Annahme von 11%, Dies lässt dem aktuellen Aktienkurs noch erhebliches Aufwärtspotenzial bei. Es könnte weitere Potenziale bei der erfolgreichen Umsetzung seiner zu erreichenden Strategie von PCB ein ROE von 13–14% mittelfristig; eine solche RoTE-Annahme würde sich in ein beizulegender Zeitwert von 15,40–16.25 €.

Sensibilität: Makroökonomische und geopolitische Lage



Die Hauptrisiken für den Investitionsfall von PCB kommen aus makroökonomischer und geopolitischer Unsicherheit, einschließlich des Ergebnisses des russisch-ukrainischen Krieges (der sowohl Nachteile als auch Aufwärtsrisiken) die instabile Situation in Ecuador (die 7% des PCB-Ends-2024 ausmachte Kreditbuch), die politische Sackgasse in Georgien und die indirekten Auswirkungen der Entfaltung Handelskrieg. Darüber hinaus stellt das strategische Update von PCB im Jahr 2024 keine Komplette Strategiewechsel, es stellt immer noch bestimmte Ausführungsrisiken dar, vor allem um die weitere Expansion in den Handel, die Einführung automatisierter Kreditentscheidungen und Überwachung, der Ausbau seines Filialnetzes sowie die Fähigkeit zu erreichen das angestrebte Pfand-Darlehen-Verhältnis unter anderem.

Impact-orientierte KMU-Kreditgeber konzentriert sich auf SEE und EE



PCB ist auf die Finanzierung von KKMU und Privatpersonen in der Übergangswirtschaft spezialisiert, derzeit in aufstrebendem Europa (SEE und EE) und Ecuador (siehe Ausstellung 1), während sich die deutschen Aktivitäten weitgehend auf die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Gruppe konzentrieren wie effizientes Bezahlen, Liquidität und Supportfunktionen. PCB setzt auf schlagausdrucksorientiert Finanzierung, die nachhaltige Entwicklung, Beschäftigung und sozialen Wohlstand fördert. Ihre langfristige Mission ist es, zu einem integrativen, stabilen und effizienten Finanzwesen beizutragen System. PCB hat eine Emittenten-Bonität von BBB mit einem stabilen Ausblick von Fitch, zuletzt am 28. April 2025 bestätigt.

Exponat 1: PCB-Leitungsbuch nach Ländern am Ende-2024

Erweiterungsausstellung 1 - PCBs Darlehensbuch nach Ländern am Ende-2024

Quelle: Firmendaten

Exponat 2: PCBs Kreditbuch nach Sektoren am Ende-2024

Erweiterung Exhibit 2 - PCBs Darlehensbuch nach Sektoren am Ende-2024

Quelle: Firmendaten



Das Konzept der Heimbank setzt auf die Entwicklung langfristiger Beziehungen als vertrauenswürdiger Partner und Berater, die Kunden ein umfassendes Bankerlebnis bieten. Es bietet einfache und transparente Produkte, fördert eine sparorientierte Kultur und legt großen Wert zu umsichtigen Krediten sowie Umwelt- und Sozialrisikomanagement. Außerdem PCB hat aktiv mit europäischen Institutionen zusammengearbeitet, um Innovation zu fördern und ist der größte Partner des letzten großen Garantieprogramms für KMU in der Balkans, der vom Europäischen Investitionsfonds betrieben wird. PCB hebt hervor, dass es die Bedürfnisse von KMU besser als ihre Wettbewerber, dank der gut ausgebildeten und langjährigen Mitarbeiter.



Trotz seines traditionellen Ansatzes im Bankwesen ist PCB verpflichtet, in die Entwicklung effizienter und sicherer Technik. Die App- und Webfunktionalitäten werden von Quipu entwickelt, von dem PCB glaubt, dass es hilft, IT-Herausforderungen schnell zu bewältigen. Ein Teil der aktualisierten Strategie von PCB ist jedoch die Öffnung für Drittanbieter Quipu seine Entwicklung auf das Kernbankensystem und andere zentrale Bereiche konzentrieren zu können IT-Anwendungen. Die Einführung von ProCredit Direct im Jahr 2017, einer digitalen Bankenplattform vor allem für Privatkunden ergänzte der bestehende Ansatz der Hausbank für KMU und ermöglichten dem Unternehmen die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen Privatkunden, die 2018 vollständig fertiggestellt sind. Alle Transaktionen in den Banken der Gruppe nun digital sind (PCB hat außerbörsliche und Bargeldtransaktionen in seinen Filialen abgeschafft).



Als Teil seines kürzlich erweiterten Ansatzes zur Einflussorientierung will sie sich konzentrieren. zu fünf UN-Zielen (SDGs) als Kennzahlen (KPIs). Drei sind mit sozialen Folgen verbunden: Geschlechtergleichstellung; menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (gefördert durch die Schaffung von Arbeitsplätzen); und Industrie, Innovation und Infrastruktur (unterstützt durch PCB Investmentkredite). Die restlichen zwei SDGs konzentrieren sich auf die Umwelt Auswirkungen und werden durch die Green-Limierungstätigkeit von PCB und den Weg zum Netto-Null unterstützt: Erschwingliche und saubere Energie und Klimaaktion.



Die Nachhaltigkeitsorientierung von PCB wird durch eine GJ-19–24 CAGR von 11% in ihrem Buch veranschaulicht von grünen Krediten bis 1,4 Milliarden Euro am Ende der 24.04.04. Dies entspricht hohen 19,3 % der Gesamtsumme der Leiterplatten Ende 2024, von dem das Management glaubt, dass es die lokalen Bankensektoren weit übertrifft. Die Anteil der grünen Kredite ging im GJ24 leicht zurück, von 20,4% am Ende-2023 aufgrund der Leiterplatten strategische Neuausrichtung auf Unternehmen und Privatkunden mit geringerem Volumen (siehe unten), die weniger wahrscheinlich sind, dass sie erhebliche grüne Investitionen tätigen. Daher Management erwartet keine signifikante Erhöhung des Anteils an grünen Krediten.



Das grüne Portfolio umfasst Darlehen zur Finanzierung von Energieeffizienzprojekten, die sich verkleinern Energieverbrauch um mindestens 20% (diese machten 46% des grünen Kreditportfolios aus am Ende des Geschäftsjahres24), erneuerbare Energien (35%) und andere grüne Investitionen (19%), einschließlich Investitionen zur Vermeidung von Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung, Abfallwirtschaft und Bio-Landwirtschaft und -produktion (siehe Abbildung 3). Wir stellen fest, dass PCB in Ländern tätig ist, in denen CO 2 Emissionen pro BIP-Einheit immer noch höher sind als der EU-Durchschnitt, was unserer Meinung nach schafft Raum für weiteres Wachstum in seinem grünen Kreditbuch.

Exponat 3: Evolution des grünen Darlehensbuchs von PCB

Enlarge Exhibit 3 - Evolution des grünen Darlehensbuchs von PCB

Quelle: Firmendaten



Wir glauben, dass der ganzheitliche Ansatz von PCB zu Nachhaltigkeitsthemen, der gut verwurzelt ist in seiner Geschichte und Mission wird von seiner Aktionärsstruktur unterstützt. Basierend auf Firma Informationen aus Stimmrechtsmitteilungen und freiwillige Offenlegung des Stimmrechts, Zu den Großaktionären von PCB gehört Zeitinger Invest (ein strategischer Aktionär seit jeher, 18,3 %, KfW (Deutsche Entwicklungsbank, 13,2%), DOEN Unternehmen, die sich auf die Unterstützung nachhaltiger und sozial integrativer Unternehmer konzentriert, 12,5%) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (8,7 %). Die Lehrerversicherung und der Rentenverband hält einen Anteil von 8,6% am Unternehmen, und die Streubesitzstände von PCB bei 38,7%.

Management: Führungswechsel



Das Unternehmen plant einen Führungswechsel im Jahr 2026. Auf Wunsch der Leiterplatte Vorstand Hubert Spechtenhauser (der jetzige Vorstandsvorsitzende) vereinbart im März 2024, um sein Mandat um ein weiteres Jahr bis Februar 2026 zu verlängern. Folgen eine strukturierte Suche nach Nominierten, der Aufsichtsrat empfahl die Ernennung Eriola Bibolli als neuer Vorsitzender vom 1. März 2026. Eriola gab mehr aus als 20 Jahre bei ProCredit Bank Kosovo, wo sie Mitglied des Vorstands war 2007 bis 2023. Anschließend trat sie in den Vorstand der ProCredit Holding ein im Jahr 2023 und ist nun verantwortlich für das KKMU-Banking, die Nachhaltigkeit der Gruppe, die Wirtschaftsanalyse, Retail-Banking und Marketing (sie war zuvor auch Chief Risk Officer bei ProCredit Holding). Hubert Spechtenhauser trat dem Vorstand im März 2022 bei und wurde Vorsitzender im November 2022, nach verschiedenen leitenden Positionen bei der Commerzbank Gruppe, Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) Gruppe und UniCredit Group. Bei ProCredit, er ist verantwortlich für Rechtsaspekte, Gruppenkommunikation und Firmensitz. Andere Mitglieder des Leiters der Leiterplatten von PCB sind unten aufgeführt:



Christian Dagrosa trat 2017 der ProCredit Holding bei und war zwischen 2019 und 2022 ein autorisierter Vertreter des Unternehmens (Prokurist) und Manager, der für Investor Relations verantwortlich ist, auch als Reporting und Controlling. Derzeit ist er CFO der Gruppe, zuständig für die Buchhaltung Steuern, Gruppenregulierungsberichte, Investor Relations, Konzernfinanzplanung und Analyse, Reporting und Datenmanagement, Datensysteme, Konzernvermögen Funktion und Haftungsmanagement sowie Gruppenfinanzierung.

Christoph Beeck ist verantwortlich für Personal, Betrugsprävention und Compliance, Geldwäsche, Interne Revision sowie Verwaltung und Übersetzung.

George Chatzis hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankensektor und vor dem Beitritt zu ProCredit Im April 2024 war er Chief Risk Officer bei Rabobank Frankfurt and International Direkte Bank Europa und Personalchef der Rabobank Frankfurt. Bei ProCredit Holding ist derzeit für das Finanz-, Betriebs- und Kreditrisikomanagement der Gruppe verantwortlich, sowie Risikokontrolle auf Gruppen- und ProCredit Holding-Ebene.

Dr. Gian Marco Felice trat im Juni 2020 in den Vorstand ein. Er hatte verschiedene Führungspositionen inne seit 2001 in der Gruppe und ist nun für Gruppe und ProCredit Holding verantwortlich IT.



Das Management wird von zwei zugelassenen Firmenvertretern unterstützt: Rossana Mazzilli (Chefrechtsanwalt) und Dr. Jan Kulak (Teamleiter des Corporate Office).

Finanzen



Letztes Jahr stellte das Management von ProCredit eine aktualisierte Strategie vor, um seine ROE zu treiben Mittelfristig 13–4 %. Das Management von PCB zielt darauf ab, dies zu erreichen, indem es ein Universal wird Bank für KKMU (mit einem verstärkten Fokus auf das untere Ende des Segments) und private Einzelkunden. Das Management ist der Ansicht, dass dies es PCB ermöglichen sollte, sein Darlehen zu erweitern Buch auf mehr als 10 Milliarden Euro, bringen lokale Einlagen-zu-Kredit-Verhältnisse auf etwa 120% und Offset mittelfristig die Auswirkungen sinkender Basiszinsen auf ihre NIM. Auch Management zielt darauf ab, ein Cost-to-Income-Ratio (CIR) von rund 57% zu erreichen, unterstützt durch Skalierungseffekte bei mehreren seiner lokalen Banken. Diese Ziele wurden nach der Veröffentlichung des FY24 wiederholt Ergebnisse, und das Unternehmen hat gute Fortschritte bei der Erreichung dieser erzielten (siehe unten).



PCB ROE erreichte im GJ24 10,2%, im Einklang mit der aktualisierten Management-Leitung von rund 10%. Diese Prognose wurde von 10–12% zuvor aufgrund der speziellen Bankensteuer überarbeitet in der Ukraine in Q424, Gegenwind in Ecuador und schnellere Ausführung ihrer strategischen Initiativen (z.B. in Bezug auf die Personalausweitung). Management erwartet ähnliche ROE etwa 10% im Jahr 2025 (unter der Annahme, weiterhin niedrige Risikokosten).

Exponat 4: Der historische und prognostizierte Nettogewinn von PCB und ROE

Erweiterungsausstellung 4 - Leiterplattenüberschuss und ROE

Quelle: Firmendaten, Edison Investment Research

Exponat 5: PCB ROE von der lokalen Bank im FY24

Erweiterungsausstellung 5 - PCB ROE von der lokalen Bank im FY24

Quelle: Firmendaten. Hinweis: Anteil des Kundenkreditbuchs Ende-2024 in Klammern.

Starkes Kreditbuchwachstum mit Schwerpunkt auf Kunden mit geringerem Volumen



Die positive Dynamik im gesamten Kreditbuch von PCB setzte sich im Geschäftsjahr24 fort, mit einem Wachstum von 12,6 % (oder 13,7 % ohne Ecuador) auf 6,8 Mrd. €, im Einklang mit der Prognose des Managements für das Geschäftsjahr24 Wachstum über 10% (verstärkt von c 10% fx-bereinigtem Wachstum zuvor). Das Management erwartet ein ähnlicher Anstieg von ca. 12% im GJ25 (abgeschlossene große fx-Bewegungen, sagen wir 11,6% voraus), trotz der Annahme stagnierender ukrainischer und ecuadorianischer Kreditbücher. Das ist ein Run-Rate das steht im Einklang mit dem Wachstum von 10–13% pa in 2018-21 (dh vor Russlands Invasion Ukraine) und bringt das Unternehmen auf Kurs, um mittelfristig die oben genannten Kreditbuchziel.



Kredite an Kleinst- und Kleinunternehmen sowie Privatkunden trugen 65% der das Wachstum, das im Großen und Ganzen dem Beitrag von 60% entspricht, der von der Geschäftsführung impliziert wird Annahmen, die nach unseren Berechnungen in ihre Strategie eingebettet sind. Darlehen an Privat und Mikrokunden wuchsen besonders stark, um 35% und 56% im y-o-y. Das war begleitet durch einen Anstieg der Geschäftskunden von mehr als 5k bis 75k und bei Privatkunden von c 22k (oder 11%). Kleinere Unternehmen werden eher die Hausbank von PCB voll umarmen Herangehensweise, daher loyaler zu sein und größere Cross- und Up-Selling-Möglichkeiten zu bieten. Privatperson hingegen unterstützt eine körnige, klebrige Ablagerungsbasis, die PCB ist das primäre Ziel der Erweiterung in dieses Segment (anstatt seine Kreditmargen auf Kosten der Portfolioqualität). Insgesamt der Anteil des geringeren Volumens Die Kunden (Klein- und Kleinunternehmen und Privatkunden) stiegen um 2,5 Prozent auf 44%, was gute Fortschritte auf dem Weg zu seinem mittelfristigen Ziel einer Erhöhung um 10 S. (seit die Ankündigung der neuen Strategie) auf 51%.

Robuster Fortschritt bei der Skalierung seiner kleineren Banken



kleinere Banken in Albanien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldawien und Rumänien zeigte ein besonders starkes Wachstum von durchschnittlich 18%, von 11% (Rumänien) bis 28% (Albanien), siehe Exhibit 6. Diese Banken gelten als subscale durch das Management von PCB und zielt daher darauf ab, deutlich in die Transformation ihrer Bilanzen und ins Fahren investieren Skalierungseffekte. Die reifsten Banken der Leiterplatte in Bulgarien (die auch dem Griechischen dient Markt) und Kosovo, die eine gute Größe und Rentabilität aufweisen und sich auf weiter zu konsolidieren ihre Marktpositionen, auch ein starkes Kreditbuchwachstum von 18% bzw. 17%. Management berücksichtigt PCB-Banken in Serbien und Nord Mazedonien befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium, mit Schwerpunkt auf weiterem Wachstum, aber auch Optimierung der Bilanzstruktur, um die Rentabilität zu steigern. Diese Banken expandierten ihre Kreditportfolios im GJ24 um 8% bzw. 9%. Die serbische Bank war die ROE- und Einlagen-Kredit-Quote leicht auf 12,9% zu verbessern (von 12,6 % im GJ23) und 109,4% (gegen 106,6% am Ende-2023), während die Bank in Nordmazedonien sah eine leichte Abschwächung des ROE auf 12,8 % von 13,0 % und die Einlage-zu-Libor-Ratio auf 110,3%. ab 115,0%.

Exponat 6: PCBs Kreditbuchwachstum nach Ländern im GJ24

Erweiterung Exhibit 6 - PCBs Kreditbuchwachstum nach Land im FY24

Quelle: Firmendaten

PCB sollte trotz breiterem Marktgegenwind ein gesundes Wachstum aufrechterhalten



Das mittelfristige Kreditbuchwachstum von PCB sollte durch die soliden makroökonomischen Aussichten unterstützt werden in der SEE/EE-Region nach den neuesten IWF-Projektionen, auch nach der Revision veröffentlicht im April 2025 nach Beginn des Zollkriegs. Der Anteil der USA bei den Gesamtexporten der SEE/EE-Länder ist ziemlich begrenzt. Zum Beispiel stellte es nur 7,0% und 8,8% der bulgarischen und rumänischen Exporte außerhalb der EU im Jahr 2024, so Eurostat. Die SEE/EE-Region kann indirekt von den Handelsspannungen betroffen sein zum schwächelnden makroökonomischen Umfeld. Das heißt, während der IWF vorhergesagt wurde Das reale BIP-Wachstum für die USA im Jahr 2025 wurde auf 1,8% (0,9 p. Januar 2025 - Projektion), lag die Abwärtsrevision für den Euroraum nur 0,2 p. 0,8% und das für Emerging and Developing Europe (einschließlich Russland) waren nur ein Minus 0,1 bis 2,1%. Wir rechnen damit, dass das durchschnittliche BIP-Wachstum, das in den Prognosen des IWF impliziert wird für alle Betriebsländer der Leiterplatten (auf Basis des Anteils von Ende-2024 in der Gruppe Kreditbuch) liegt bei 3,0% im Jahr 2025 und 3,4% im Jahr 2026 (gegenüber 0,8% und 1,2% für Euroraum), siehe Exhibit 7. Wir stellen fest, dass die Referenzprognosen des IWF auf Maßnahmen basieren, die ab 4. April (dh vor der Tarifpause und zusätzlichen Ausnahmen sowie die eskalierenden Zollsätze zwischen China und den USA). Daher sind sie bereits für die direkte Auswirkungen der US-Zölle auf die Geschäftsländer von PCB.

Exponat 7: BIP-Wachstumsprognosen für die Betriebsländer der Leiterplatten im Vergleich zu entwickelten Märkten

Großer Exponat 7 - BIP-Wachstumsprognosen für die Betriebsländer der Leiterplatten im Vergleich zu entwickelten Märkten

Quelle: IWF, Unternehmensdaten, Edison Investment Research. Anmerkung: Wachstum für die PCB-Länder der Operationen, die auf dem Anteil des Darlehensbuchs von PCB am Ende der jeweils Jahr (End-2024 2025–30e).

Exponat 8: Projiziertes BIP-Wachstum (%) in den Betriebsländern der Leiterplatten im Jahr 2025 gegenüber 2024

Vergrößern Exponat 8 - Projiziertes BIP-Wachstum (%) in den Betriebsländern der Leiterplatten im Jahr 2025 im Vergleich zu 2024

Quelle: IWFs World Economic Outlook Datenbank April 2025



Dementsprechend erwarten wir ein solides durchschnittliches Wachstum im gesamten PCB-Kreditbuch von 11,4% pa zwischen FY24 und FY28e, was zur Erfüllung des Ziels des Managements eines Kreditbuchs führt über 10 Mrd. € (wir schätzen 10,6 Mrd. € am Ende des Geschäftsjahres). Der IWF erwartet, dass die Inflation moderat sein wird bei c 2–5% in fast allen Ländern der Leiterplattenoperationen im Jahr 2025 außer der Ukraine (12,6%) und Moldawien (8,0 %).

Exponat 9: PCBs historisches und prognostiziertes Buchwachstum

Erweiterungsausstellung 9 - PCBs historisches und prognostiziertes Buchwachstum

Quelle: Firmendaten, Edison Investment Research

Kurzfristige NIM-Schwankung, aber strukturelle Expansion vor sich



Das Einlagenwachstum von PCB auf Gruppenebene von 14,3% (oder 1 Mrd. €) lag vor dem Kreditbuchwachstum im GJ24. Der Anteil der Einlagen von Privatkunden stieg um 1,3 Prozent auf ca. 43 %, wobei Das Management strebt mittelfristig rund 50 % an. Dies unterstützte eine weitere Verbesserung im Gruppen-Einlage-zu-Kredit-Verhältnis zu 118,3% am Ende-2024 (gegenüber 116,5% am Ende-2023), im Großen und Ganzen im Einklang mit dem oben genannten mittelfristigen Ziel auf dem Niveau der Einzelebene lokale Banken. Der höhere Anteil der Einlagen an der Refinanzierung von PCB, gepaart mit mehr Diversifizierung von Kredit- und Depotkunden und eine höhere Marge bei Klein-, Mikro- und Privatkunden im Vergleich zu mittelständischen Unternehmen sollten PCB mittelfristig helfen zum geringsten teilweise den aktuellen NIM-Druck durch die zyklische Neubewertung seiner Bilanz inmitten einer Wende im Zinszyklus. Vorerst hat PCB jedoch erfahren eine NIM-Kompression in jedem Quartal nach Q323 (nach der starken Expansion im FY22 und die meisten von FY23, siehe Exhibit 10). Dies führte zu einem Rückgang des Nettozinseinkommens (NII) in Q424 um 5,3% im Jahresvergleich das Wachstum im Geschäftsjahr 24 auf 6,2%. Während die negativen Auswirkungen der Neubewertung der Verbindlichkeiten nachließen in den jeweiligen Quartalen 2024 (mit einem kleinen 0,5 Mio. € y-o-y-Kopfwind in Q424), die Auswirkungen der Neubewertung von Vermögenswerten in Q424 negativ, was zu einem Netto-Neigentrendalität führte Neubewertung der Auswirkungen auf das Q424 NII von 16,8 Mio. € im Jahresvergleich (oder um 18% des Q423 NII). Das wurde teilweise durch Volumeneffekte kompensiert, siehe Exponat 11.

Exponat 10: Entwicklung NII und NIM von PCB

Erweiterungsausstellung 10 - Leiterplattenentwicklung NII und NIM

Quelle: Firmendaten

Exponat 11: Leiter der NII-Treiber der Platine in den letzten Quartalen (alle Zahlen in €m)

Enlarge Exhibit 11 - Leiter der NII-Treiber der letzten Quartale (alle Zahlen in €m)

Quelle: Firmendaten, Edison Investment Research



Ein wichtiger Beitrag war die negative Neubewertung kurzfristiger Vermögenswerte, einschließlich Bargeld und Zahlungsmitteläquivalente sowie die Margenkrise in Ecuador angesichts der Regulierung Kreditzinsenobergrenzen, die die Bank zu mildern versucht, indem sie sich auf Kunden mit geringerem Volumen konzentriert wo Kappen höher sind. Inmitten der ungünstigen makroökonomischen Bedingungen, PCB Bank hält eine besonders hohe Barreserve, die keine Zinsen weckt Einkommen und belastet die Gruppenmarge von PCB. Leiterplatte erlebte auch eine stärkere Randkompression in Osteuropa, was das Management teilweise auf ein schleppendes Tempo nach unten zurückführt Einlagenpreise nach dem Rückgang der Basiszinssätze im Jahr 2023–24, die wahrscheinlich eine besonders liegende negative Auswirkungen auf die ukrainische Bank von PCB, die ein sehr hohes Einlagen-Kredit-Verhältnis hatte von 158,5% am Ende-2024. Wir stellen fest, dass die Leitzinsen in der Ukraine und in Moldawien angehoben wurden 2025 wieder (siehe Abbildung 13). Das Management von PCB betonte, dass es glaubt, dass sich das Unternehmen dem Ende nähert des Repricing-Zyklus. Wir gehen daher von einem FY25 NIM von 3,3% aus, gefolgt von einem schrittweisen im GJ28 auf 3,6% zu erhöhen. Netto-Gebühren- und Provisionserträge der PCB stiegen leicht um 2,9% 59,2 Mio. € im Geschäftsjahr24, vor allem durch Einnahmen aus Zahlungsdiensten (bis 2,6 Mio. € oder 9,7 %) und Handelsfinanzierung (plus 0,7 Mio. € oder 9,5 %) teilweise kompensiert durch geringeren Beitrag ab Kartenservice und höhere Garantiekosten. Wir gehen von einem etwas höheren FY24–28e aus CAGR von 4,6%, unterstützt durch Wachstum der Zahlungsgebühren von Privatkunden.

Exponat 12: Basiszinsen in SEE und der Eurozone

Erweiterungsausstellung 12 - Basiszinsen in SEE und der Eurozone

Quelle: lokale Zentralbanken, Edison Investment Research

Exponat 13: Basispreise in Osteuropa

Großer Exponat 13 - Basispreise in Osteuropa

Quelle: lokale Zentralbanken, Edison Investment Research

CIR spiegelt Initiativen zur Förderung der strategischen Agenda wider



Im Rahmen seiner aktualisierten Strategie begann PCB mit beträchtlichen Investitionen in die IT, das Marketing und Personalausbau, sowie die Eröffnung von 15 neuen Filialen in Tier-2 hubs, um seine neuen Ambitionen zu erleichtern, die seinen Gesamtfußabdruck in die Nähe bringen werden 50 Filialen. Es zielt darauf ab, die Mitarbeiterzahl um 25% zu erhöhen, von denen die meisten bereits erreicht haben im GJ24 angesichts des 18,7%igen Zuwachses bei der Mitarbeiterzahl auf 4.689, mit einem starken steigen bei Personal auf Front-Office-Funktionen (sowohl im Handel als auch im Geschäft segment) wie IT. Das Management betonte früher, dass das Einstellungstempo vorn liege der Erwartungen, trotz der angespannten lokalen Arbeitsmärkte. Dies führte zu 22% Erhöhung der Personalkosten auf Gruppenebene im GJ24 auf 146,8 Mio. € sowie ein Anstieg in den Rekrutierungs- und Schulungskosten (in Verwaltungskosten enthalten) auf 12,2 Mio. € ab 7,2 Mio. € im FY23. Wir erwarten einen weiteren Anstieg der Personalkosten um 6 % im Geschäftsjahr25 bei Jahreserkennung der Lohnkosten der neuen Mitarbeiter teilweise ausgeglichen durch die Auswirkungen eines schwächelnden US-Dollars auf Personalausgaben in Ecuador.



Als es die aktualisierte Strategie ankündigte, führte das Management von PCB zu 10 Mio. € Netzkosten pro Jahr durch erhöhte Büromiete und Abschreibungen, 12 Mio. € (oder 20%) Anstieg der IT-Kosten und ein Anstieg der Marketingkosten um 5 Mio. € (oder 50 %) kombinierte ca. ca. 27 Mio. € Erhöhung der Verwaltungskosten. Im FY24 steigt der kombinierte Zuwachs in PCB Abschreibungen, IT, Marketing und Büroflächen im Zusammenhang mit Ausgaben standen bei c 14 Mio. €, und die Verwaltungskosten stiegen um ca. 30 Mio. € (oder c 23% y-o-y). Die Das Unternehmen eröffnete 2024 sechs neue Filialen und erweiterte auch die Anzahl der Servicestellen von 41 als Ergebnis neuer Öffnungen und Modernisierungen, mit besonderem Schwerpunkt Innenstadtgebiete für Markenbau. So erreichte der Leiterplatten CIR 68,1% (oder 65,0% ohne Ecuador) im Vergleich zu einer Management-Guidance von 66% (die von 63% früher). Management-Leitlinien auf ein ähnliches Niveau im GJ25e (wir schätzen 69,6%) mit ein Anstieg der Betriebsaufwendungen in H125 (wegen Basiseffekten) und anschließender Stabilisierung in H225. Ab FY26 sollte die CIR allmählich auf der Rückseite des Skalierungseffekte, mit unserer Prognose für das Geschäftsjahr28 bei 59,0% (siehe Abbildung 14), leicht über dem Ziel der Leiterplatte.

Exponat 14: PCB historische und Vorhersage CIR

Enlarge Exhibit 14 - PCBs historische und Prognose CIR

Quelle: Firmendaten, Edison Investment Research

Risikokosten bleiben begrenzt



Die Kreditqualität der Leiterplatte bleibt robust und wurde weiter gestärkt, wie zeigt der Rückgang des Anteils der kreditbeeinträchtigten Kredite von 2,7% am Ende-2023 auf 2,3 % am Ende-2024, ein Niveau ähnlich dem, was PCB vor Russlands Invasion in der Ukraine berichtete. Das war insbesondere durch das sich verbessernde ukrainische Portfolio unterstützt, wo der Anteil der Kreditbeeinträchtigungen Kredite von 7,3% auf 3,7% reduziert, mit einer stabilen Phase-3-Abdeckungsquote von 83% (deutlich) vor 49,9% auf Gruppenebene). Wir stellen fest, dass nur 1,7% des ukrainischen Kreditbuchs war am Ende des 20. Jahrhunderts im Kriegsgebiet oder in den von Besatzungsgebieten besetzt. Leiterplatte ein Netz gebucht Freigabe von Verlustvergütungen in Höhe von 5,2 Mio. € im Geschäftsjahr24 auf der Rückseite von 12,6 Mio. € Abschreiben Darlehen, ein Betrag im Einklang mit den 12 bis 14 Millionen Euro Gewinnforderungen pro Jahr seit 2021 und das entspricht ca. 29% der im GJ23 entstandenen Verlustzulagen. Erholung waren ziemlich granular mit nur 10% aus der Ukraine. Darüber hinaus buchbar die Platine leicht 2,5 Mio. € Reduzierung der Management-Overlays (der Restsaldo noch deutlich 59,5 Mio. €, davon 24,1 Mio. € bei PCB Ukraine). Die Guidance für das GJ25 des Managements geht davon aus weiterhin niedrige Risikokosten, jedoch ohne detaillierte Quantifizierung (wir prognostizieren 13bp). Wir gehen danach von rund 34bp pro Jahr aus, im Großen und Ganzen im Einklang mit dem Management mittelfristige Annahme von 30–35bp pa, die höher ist als die 19bp, die im GJ19–24 gemeldet wurde (mit FY22 bereinigt für die Ukraine), angesichts des wachsenden Anteils an Krediten an geringvolumige Kunden.

Exponat 15: Historische und Prognose der Platine

Erweiterung Exhibit 15 - PCB historische und prognostizierte Kreditqualität

Quelle: Firmendaten, Edison Investment Research

Ukraine: Bereit für den Wiederaufbau



PCB Ukraine ist derzeit hochprofitabel, gut kapitalisiert und gut positioniert. die Kreditvergabe zu verstärken, sobald ein nachhaltiger Waffenstillstand/Wirkung vorhanden ist, um zu schüren der Wiederaufbau der Ukraine. Die Bank leistete einen deutlich positiven Beitrag zu Konzernergebnisse im GJ24, mit einem Nettogewinn von 21,8 Mio. € und einem ROE von 24,4%. Das war trotz die spezielle Bankensteuer, die im vierten Quartal erhoben wurde, was den Steuersatz auf 50% gegenüber der 25% Standardsatz, was zu einem zusätzlichen Steueraufwand von 9 Mio. € führt (der Gewinn vor Steuern erhöht von 24% y-o-y im FY24). PCB Ukraine führte im Dezember eine Kapitalerhöhung von 20 Millionen Euro durch 2024 über die Umwandlung seines verbleibenden nachrangigen Darlehens in Eigenkapital. Neu PCB Investitionen sind unter dem Dach der deutschen Investitionsgarantie versichert von der Bundesregierung, die das Kapital der Leiterplattengruppe effektiv reduzierte Exposition gegenüber der Ukraine. Diese Kapitalerhöhung brachte das CET-1-Verhältnis der lokalen Bank zu ein Niveau, das 12 p. über den lokalen regulatorischen Anforderungen und seinem Tier-1-Verhältnis liegt über 20%. Zusammen mit dem hohen Einlagen-zu-Kredit-Verhältnis von 158,5 % am Ende-2024, dies bietet Spielraum für eine signifikante Kreditexpansion (der Anteil der PCB-Ukraine an der Leiterplatten Das Gesamtkreditbuch ging in den letzten Jahren allmählich zurück, von 12,8 % im GJ21 auf 7,3 % FY24)

Exponat 16: PCB Der Nettogewinn der Ukraine und ROE

Erweiterungsausstellung 16 - Leiterplattenüberschuss für den Nettogewinn der Ukraine und ROE

Quelle: Firmendaten

Exponat 17: Kundenkredite und Einlagen der PCB Ukraine

Erweiterungsausstellung 17 - PCB Ukraine Kundenkredite und Einlagen

Quelle: Firmendaten



Das Management von PCB sieht ein 1,5-pp-ROE-Aufwärtspotenzial (gegenüber das Halbzeitziel von 13 bis 18 Prozent) in einem Ukraine-Rekonstruktionsszenario. Dies basiert auf der Vorkriegsleistung die Bank in der Ukraine (d. h. ein Kreditbuchwachstum von c 10–15% pa und ein ROE von rund 25%). Wir glauben, dass das aktuelle regulatorische Kapital- und Einlagenwachstum von PCB die oben genannte Erweiterung des Kreditportfolios in den kommenden Jahren oder sogar leicht höhere Wachstumsrate, wenn die Bank ihre starke ROE beibehält.



Angesichts der relativ geringen Größe der PCB-Ugtukraine (1,3% Marktanteil bei Nettosektoraktiva am Ende des Q124 nach Fitch Ratings) und der starken Unterstützung von PCB durch internationale Finanzinstitute (einschließlich ihrer Hauptaktionäre, siehe oben), glauben wir, dass Die Wiederaufbauchancen in der Ukraine sollten ihr Wachstum nicht einschränken. Nach Absprache zu einer aktualisierten Ukraine-Bewertung für die Erholung und den Wiederaufbaubedarf, die im Februar veröffentlicht wurde 2025 von der Weltbank, die geschätzten Gesamtkosten des Wiederaufbaus (basierend auf Ende 2024 Daten) liegen bei etwa 506 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren, das 2,8-fache des geschätzten Nominals BIP der Ukraine 2024. Die Weltbank schätzt, dass 72% des Gesamtschadens konzentriert sind in Regionen, die den Frontlinien am nächsten stehen: die Donezk, Charkiw, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson und Kiew berauben. Wir stellen fest, dass ein Teil dieser Gebiete unter Russland Besetzung, vor allem Luhansk (fast die ganze Region), Donezk (der größte Teil der Region), Zaporizhzhia (Südteile) und Kherson (Teile am Ostufer des Dnipro Fluss). Es ist unwahrscheinlich, dass die Ukraine zurückgewinnen und mit dem Wiederaufbau dieser besetzten Gebiete beginnen wird in absehbarer Zeit. Allerdings braucht auch der Wiederaufbau in weiter entfernten Gebieten die Frontlinien von ca. 122 Mrd. € (die das erhebliche Potenzial in nichts ausmachen die Kherson- und Kiew-Oblasten) das 277-fache des Anfangs-2024-Darlehenbuchs von PCB darstellen Ukraine. Während der Fokus von PCB auf KKMU und Privatpersonen bedeutet, dass es nicht Kredite direkt an große Unternehmen, die große Wiederaufbauprojekte ausführen, Es kann kleinere Subunternehmer, die an diesen Projekten beteiligt sind, Kredite vergeben. Die Internationale Finance Corporation (IFC, Mitglied der Weltbank) schätzt, dass ein Drittel der Der Gesamtbedarf des Wiederaufbaus könnte durch den privaten Sektor gedeckt werden. Angesichts des Schadens Russland hat die Energieinfrastruktur der Ukraine und die Erfahrung von PCB bei der Bereitstellung zugefügt Green Kredite, wir glauben, dass Investitionen in verteilte Energielösungen, einschließlich Erneuerbare Energien, könnten ein interessanter Blickwinkel für PCB sein.

Ecuador: Keine Verbesserung in Sicht



Der ROE von PCB wäre im Geschäftsjahr 24 11,2 % gewesen, ohne die ecuadorianische Bank, die aufgezeichnet wurde ein Verlust von 10,3 Mio. € (bei bereinigt um den Einmaleffekt aus dem konzerninternen Sale-and-Lease-Back Transaktion im Zusammenhang mit dem Bürogebäude). Dies lag unter dem früheren Management Erwartungen an ein weitgehend neutrales Ergebnis für das GJ24. Die schwierige lokale Makroökonomie und die gesellschaftspolitische Situation bleibt bestehen, wobei der Präsident kürzlich seine Wunsch, US-Truppen einzuladen, um den Terror mächtiger Banden einzudämmen. Das Land war letztes Jahr mit einer Dürre konfrontiert, die den lokalen Wasserkraft-Behörde erheblich betraf Energiesektor und führte zu lang anhaltenden Stromausfällen. Wir stellen auch fest, dass das Land empfindlich gegenüber einem Rückgang der Ölpreise angesichts der Tatsache, dass es sich um einen Ölexporteur handelt, der wichtig ist im Kontext der jüngsten Preisvolatilität, ausgelöst durch den turbulenten Start von Trumps Präsidentschaft (einschließlich Zollankündigungen und einer Pattsituation mit dem Fed-Vorsitz). Die USA sind auch Ecuadors wichtigster Handelspartner, der rund 20–25% des Gesamtumsatzes ausmacht Exporte, die von dem ursprünglich von den USA verhängten Zoll von 10% betroffen sein könnten (der vorerst unterliegt eine 90-tägige Gnadenfrist). Es ist keine deutliche Verbesserung in Sicht Kurzfristig prognostiziert der IWF ein BIP-Wachstum von 1,7% im Jahr 2025 (nach 2,0% Rückgang im Jahr 2024) inmitten eines Rückgangs des privaten Konsums, niedrigere Staatsausgaben und schwache Investitionstätigkeit.



Die schwierige lokale Situation zusammen mit den Kreditobergrenzen für Unternehmen, die lokalen auferlegt wurden Banken und hohe Refinanzierungszinsen belasten die Leistung der ecuadorianischen Bank von PCB. Seine NIM komprimierte sich im FY24 weiter auf 2,5% gegenüber 3,1% im GJ23, trotz der Bank Bemühungen, sein Portfolio in volumenschwächere Segmente umzustellen, in denen die Kreditvergabeobergrenzen liegen höher. Die Qualität des Kreditportfolios verschlechterte sich als Anteil an den Darlehen der Stufe 3 erreichte 9,2% am Ende-2024 gegenüber 6,9% am Ende-2023. Das Management betonte auch, dass es wurden gesetzlich geregelte Zahlungsaufschubmaßnahmen für betroffene Kunden eingeführt durch Energieknappheit, die den Anteil der Stage-2-Darlehen auf 15,7% von 9,4% zu trieben Ende 2023. Ein Silberstreif am Horizont ist, dass die Bank es geschafft hat, ihre Einlage an Kredite zu verbessern Verhältnis zu 108,0% am Ende-2024, im Vergleich zu 79,5% im Vorjahr, dank einer Erhöhung um 35% im Jahresvergleich in Kundeneinlagen. Das Eigenkapital der Bank fiel im Geschäftsjahr 24 nur leicht auf 46,3 Mio. € 48,9 Mio. €, unterstützt durch die Umwandlung von 6 Mio. US-Dollar der nachrangigen Schulden in Eigenkapital (mit 4 Millionen US-Dollar an nachrangigen Schulden immer noch ausstehend) und der oben erwähnte Sale-and-lease-Back der Hauptsitzung der Bank (die das sonstige Betriebsergebnis der Bank im Geschäftsjahr24 ankurbelte 5,3 Mio. €).

Kapitalbasis: CET-1 Puffer breit, aber Tier-1- und TCR-Puffer verengen sich



Die RWA-Denklichkeit der Leiterplatte (dh RWA als Prozentsatz der Bilanzsumme) stieg am Ende-2024 auf 66,4% von 63,5% am Ende-2023. Dies kam von einer Kombination von: 1) höherer Liquidität mit ukrainischen und ecuadorianischen Zentralbanken (den Leiterplatte ein Risikogewicht anwenden muss 150% bei der fehlenden Gleichwertigkeit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), 2) Anstieg der RWA um 17,8 % im Zusammenhang mit Marktrisiken und 3) eine Neukalibrierung des operativen Betriebs Risiko vor der Basel-III-Umsetzung, die zu einem Anstieg der RWA-bezogenen RWA um 18,0 % führte zu dieser Risikokategorie im GJ24. PCB-Management hält dies für einen vorübergehenden Anstieg in der RWA-Distanz und sieht Potenzial, es in Zukunft zu reduzieren, nachdem kommunizierte ein mittelfristiges Ziel, es unter 60% zu senken. Das wird von der Verschiebung des Kundenmixes, da sich mittelständische Kunden durch Risikogewichte von c 75–85%, kleine und mikro-Kunden von der Anwendung des KMU profitieren Faktor (der für Kreditrisiken unter 2,5 Mio. € höher ist) und der Einzelhandelsfaktor, was dazu führt in einem Risikogewicht von 57% (Einzelhandel hat ein festes 75% Risikogewicht). Auf dieser Grundlage jedoch Gewichte und die Änderung der Kreditbuchzusammensetzung, die auf das Management von PCB ab Ende 2024 abzielt Ebenen, wir schätzen, dass das Potenzial zur Reduzierung der gesamten RWA-Distanz in der mittelfristig ist der Wechsel im Kundenmix moderat bei c 0.7 p. Das Management betonte, dass PCB weiterhin wichtige Garantievereinbarungen aushandelt mit Mitgliedern der IFI-Community, die das Kreditrisiko reduzieren und die Leiterplatten verbessern soll RWA-Dichte (vor allem im mittleren und kleinen Segment). PCB kann auch versuchen, sich zu verbreitern die Vereinbarung der Multilateralen Investitionsgarantieagentur (MIGA) zur Verringerung der Risikogewichtung Bargeld mit Zentralbanken ohne EBA-Äquivalenz-Anerkennung. Endlich kann auch die Verbriefung von Teilen seines Portfolios in Betracht ziehen, die Zuschreibung von der Infrastrukturfaktor für ausgewählte Projekte im Bereich erneuerbare Energien und die Haftung Sicherheiten zur RWA-Berechnung nach der Kapitalerfordernisverordnung standardisierter Ansatz für sein bulgarisches Portfolio. In diesem Stadium nehmen wir vorsichtig an ein mäßiger Rückgang der RWA-Dichte bis FY28e auf 63,1%.



Die Verringerung der RWA-Distanz wäre sehr zu begrüßen, da wir erwarten, dass die Platine tier-1 und Gesamtkapitalpuffer vs. regulatorische Anforderungen zur Kompresse ab 2025 als die Bundesaufsichtsbehörde (BaFin) will das Kapital der Leiterplatten vergrößern Anforderungen von 2pp nach einer Überprüfung der Kreditverfahren, um der Gruppe zu ermöglichen um unerwartete Risiken zu decken. Basierend auf unserer Diskussion mit dem Management von PCB verstehen wir dass dies aus den strengeren Anforderungen der BaFin in Bezug auf die Dokumentation resultierte Einhaltung des Bankengesetzes und MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) auf der Ebene der einzelnen Tochtergesellschaften (eine Konzernpolitik reicht nicht mehr). Das Management von PCB hob die starke Erfolgsbilanz des Kreditrisikos der Gruppe hervor und dass sie sich aktiv mit den oben genannten regulatorischen Forderungen befasst.



Gleichzeitig erwartet das Management von PCB eine Reduzierung des Regulierungskapitals um 1,25 p. Anforderungen aufgrund methodischer Änderungen in der Aufsichtsbehördeprüfung und -bewertung Prozess (SREP), der sich in einer Nettozunahme des Kapitalbedarfs von 0,75 p. Damit werden die CET-1, Tier-1 und die gesamten Kapitalanforderungen von PCB auf 9,8%, 12,1% erhöht. bzw. 15,2 %. Wir erwarten, dass das CET-1-Verhältnis von PCB ein recht solides Gehäuse beibehält Puffer gegen regulatorische Anforderungen von mehr als 300bp über unseren Prognosehorizont (mit Management, das zu einem CET-1-Verhältnis von c 13% für FY25e führt), die Tier-1 und TCR Puffer können zumindest vorübergehend auf 1,0 p.p. bzw. 0,5 p. p. (siehe Abbildung 18). Daher halten wir es für wahrscheinlich, dass PCB seine RWA-Effizienzmaßnahmen intensivieren wird. und/oder erwägen Sie die Ausgabe von zusätzlichem Tier-2-Kapital, wie es im April 2024 über die erfolgreiche Platzierung von 125 Millionen Euro grünen nachrangigen Anleihen (es sei denn, sie kann die jüngste 2pp Kapital-Ac-on).

Exponat 18: Die historischen und prognostizierten Kapitalpuffer von PCB im Vergleich zu regulatorischen Anforderungen

Erweiterungsausstellung 18 - Leiterplatten- und Prognosekapitalpuffer versus regulatorischer Anforderungen

Quelle: Firmendaten, Edison Investment Research

Exponat 19: Historische und Prognosekapitalquoten von PCB

Erweiterungsausstellung 19 - Leiterplattenkapitalquoten

Quelle: Firmendaten, Edison Investment Research



PCB-Management teilte mit, dass der erhöhte Kapitalbedarf keine Auswirkungen auf die mittelfristige ROE und die Kreditwachstumsprognose oder ihre Dividendenpolitik. Die Auch die Gründung Basel erwartet keine nennenswerten Auswirkungen IV. Demnach schlug das Management eine Dividende von 0,59 € aus dem Geschäftsjahr24 vor (gegenüber 0,64 € bezahlt aus dem Geschäftsjahr23) basierend auf einer Auszahlungsquote von 1/3 (die es auch für FY25e leitet), im Einklang mit der Dividendenpolitik von PCB. Basierend auf dem letzten Schlusskurs stellt dies eine Dividendenrendite von 5,8%.

Sensibilität



Strategie-Ausführungsrisiko: Obwohl das strategische Update von PCB im Jahr 2024 keine vollständige Änderung der Strategie darstellte, Es stellt immer noch gewisse Ausführungsrisiken dar, vor allem um seine Expansion in den Einzelhandel, die Einführung automatisierter Kreditentscheidungen und Monitoring, Ausbau seiner Branche Netzwerk sowie die Fähigkeit, das angestrebte Einlagen-zu-Kredit-Verhältnis zu erreichen, unter den andere.



Das makroökonomische Risiko in den Kerngeschäftskernländern der Leiterplatten (SEE/EE) bleibt höher als im Westen Europa und die mittel- und osteuropäischen Länder angesichts der früheren wirtschaftlichen Phase Entwicklung und mehrere Herausforderungen oder Risiken, denen diese Volkswirtschaften gegenüberstehen. Dazu gehören: 1) ein höherer Anteil an auf Devisen lautenden Krediten im Bankensektor in mehreren Länder; 2) Anfälligkeit für globale Unterbrechungen der Lieferkette; 3) hohe Abhängigkeit zu Überweisungen (z.B. Kosovo, Albanien, Moldawien) und hoher Tourismusbeitrag zum BIP (z.B. Georgien, Albanien).



Ecuador: Wie oben diskutiert, ist Ecuadors sozioökonomische und politische Lage instabil, was die lokale Bank von PCB anfällig macht. Wir schätzen, dass die gesamte Exposition der Leiterplatte die Bank in Ecuador ab Ende 2024 (einschließlich Eigenkapital und Rest ausstehende 4 Millionen US-Dollar nachrangige Darlehenssätze) stellen 7% unseres beizulegenden Zeitwerts von PCB dar. Aber die anhaltender Verlust (die nachhaltigen RoTE-Annahmen nach unten ziehen) und hohes Marktrisiko Die an Ecuador angebaute Prämie bedeutet, dass die Einbeziehung der ecuadorianischen Bank derzeit erfolgt Reduzierung unserer PCB-Wertschätzung.



Das politische Risiko in mehreren SüHE/EE-Ländern erhöht, wie militärische Konflikte zeigen (einschließlich Russlands aktueller Angriffskrieg gegen die Ukraine), Territorialstreitigkeiten (Kosovo-Serbien) und interne politische Sackgassen (z.B. Nordmazedonien 2015–17 oder Georgien derzeit). Während sich der globale Populismus in den letzten Jahren verschärft hat, steht der westliche Balkan vor dem Potenzial Gefahr von Konflikten zwischen Parteien, die große ethnische Gruppen ansprechen. Darüber hinaus Region ist einer der Spielplätze für den politischen Wettbewerb zwischen dem Westen und Russland. Dennoch stellen wir fest, dass zwei Länder, in denen PCB tätig ist - Bulgarien und Rumänien – sind EU-Mitglieder, während Albanien, Bosnien und Herzegowina, Moldawien, Nordmazedonien, Georgien, Serbien und die Ukraine sind EU-Mitgliedskandidaten. Einige Länder sind auch NATO-Mitglieder (Albanien, Bulgarien, Nordmazedonien und Rumänien). Schließlich beachten wir dass PCB über umfangreiche Erfahrung im Betrieb in diesen Ländern und beim Navigieren Zeiten politischer und militärischer Unruhen. Es gibt sowohl ein Abwärts- als auch ein Aufwärtsrisiko von die Zukunftsentwicklungen in der Ukraine. Im schlimmsten Fall eines andauernden Krieges und Größere als erwartete Erfolge der russischen Armee besteht die Gefahr einer signifikanten Verschlechterung der Leistung der lokalen Bank, einschließlich eines Zahlungsausfalls (soweit auch immer entfernt es mag zu diesem Zeitpunkt erscheinen). Auf der anderen Seite ein dauerhafter Waffenstillstand/Truppe und Wiederaufbau der Ukraine und ein daraus resultierender Anstieg des nachhaltigen RoTE der Leiterplatte um 1,5 Prozent auf 12,5% erhöhen Sie unsere Fair Value-Schätzung für PCB auf 15,00 € pro Aktie.



Währungsrisiko: PCB ist aufgrund seiner internationalen Aktivitäten der Volatilität des Fx-Kurses ausgesetzt. In der Gruppe Niveau, Währungsrisiko entsteht vor allem aus dem sich ändernden Wert der Muttergesellschaft Beteiligungen an Regionalbanken, die im jeweiligen Inlandshandel denominiert sind Währungen und auf Eigenkapitalbasis. Dies spiegelt sich direkt in PCBs wider Eigenkapital in den Änderungen seiner Übersetzungsreserve. Die Auswirkungen auf die MEZ-1 der Leiterplatte Das Kapital wird in der Regel weitgehend durch einen entsprechenden Abwärtseffekt auf seine RWA kompensiert. Es zielt darauf ab, das Kreditrisiko für Kunden und die Banken der Gruppe zu verringern, indem es in der Regel auszahlt Fremdwährungskredite nur an Kunden, die in dieser Währung Einnahmen generieren. Schließlich könnte die Abwertung der inländischen Währungen zu einer Reduzierung der Regulierungsbehörde führen Kapitalquoten bei lokalen Banken, aber PCB mindert dieses Risiko, indem es dem Ausland entspricht Währungsrisiken der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Der Einsatz von Sicherungsinstrumenten ist daher begrenzt. Einige Länder, in denen PCB präsent ist, haben ihr Inland gebunden Währungen zum Euro, der ihre Volatilität gegenüber dem Euro von Natur aus verringert (die Berichterstattung der Gruppe); siehe unsere Initiationsnotiz für Details.



Wetteranomalien und Naturkatastrophen stellen ein Risiko für die erhebliche Exposition von PCB gegenüber Agrarkrediten dar (15% am Ende-2024).

Bewertung



Wir schätzen weiterhin PCB mit einem implizierten P/BV-Multiple basierend auf einer Mischung unserer Bewertung der nachhaltigen RoTE der Bank und der Eigenkapitalkosten aus einer Kapitalanlage Modell (CAPM) und die Regressionslinie, die die ROE- und P/BV-Beziehungen bei welche PCB-Peers derzeit handeln.



In unserem CAPM haben wir Marktrisikoprämien auf Länderebene verwendet (wie von Aswath Damodaran seit Januar 2025) gewichtet durch PCBs Bruttokreditbuch aufgeteilt nach Ländern bei Ende-2024, mit einer Eigenkapitalrisikoprämie von 9,7 % (bisher 10,6%). Wir haben ein risikofreier Zinssatz von 3,08 % im Einklang mit der aktuellen Zinskurve im Euroraum für 10 Jahre Reife nach Anpassung des langfristigen Inflationsgefälles zwischen der Eurozone und die operativen Länder von PCB (basierend auf IWF-Projektionen). Wir haben auch angewendet eine Beta von 0,92x (im Einklang mit der durchschnittlichen Beta für Banken (Geldzentren) bei der Entstehung Märkte und Europa, wie von Aswath Damodaran bereitgestellt, verglichen mit 0,78x zuvor (die auf der Beta für Banken in Schwellenländern beruhte). Wir haben unsere langfristige Wachstumsraten-Annahme von 2,0%. Obwohl wir die Hälfte der PCB mit 13 bis 34 % betrachten ROE-Ziel erreichbar, und wir haben die Verbesserung der Profitabilitätsaussichten in unsere Prognosen, wir haben konservativ unsere nachhaltige RoTE-Annahme erhalten 11%. Unsere neuen Annahmen bedeuten ein P/BV-Multiple für PCB von 0,9x (siehe Exhibit 20), gegenüber 1,0x in unserer vorherigen Bewertung.



Eine Regressionslinie, die auf FY25e P/BV- und ROE-Indikatoren für die Kollegen von PCB basiert, impliziert P/BV-Multiple von 0,7x für unsere RoTE-Prognose für FY25e von c 10% (siehe Exponat 21). Infolgedessen haben wir einen beizulegenden Zeitwert von 0,8x angenommen, was der Durchschnitt ist des Vielfaches aus dem CAPM und der Regressionsanalyse. Das bedeutet Beinwert pro PCB-Betrag von 13,65 € (nach 15,70 € in unserem Update vom November 2024) und ein 35% Potenzial zum aktuellen Preis von 10,10 €



Wenn wir einen nachhaltigen RoTE von 13–14% (im Einklang mit dem mittelfristigen Ziel des Managements) annehmen, Wir würden zu einem beizulegenden Zeitwert pro PCB-Betrag von 15,40–16.25 € kommen.

Exponat 20: PCB-Bewertung P/BV-ROE (€€, sofern nicht anders angegeben)

Enlarge Exhibit 20 - PCBs P/BV-ROE Bewertung (€€, soweit nicht anders angegeben)

Quelle: Firmendaten, Edison Investment Research

Exponat 21: P/BV gegen ROE – Leiterplatte im Vergleich zu Peers (FY25e)

Erweiterungsausstellung 21 - P/BV gegen ROE – PCB im Vergleich zu Peers (FY25e)

Quelle: LSEG Data & Analytics Konsens zum 2. Mai 2025 mit Ausnahme der ProCredit Holding (Edison Investment Research schätzt)

Exponat 22: Finanzzusammenfassung von PCB

Erweiterung Exhibit 22 - Finanzübersicht von PCB

Quelle: PCB-Daten, Edison Investment Research.

Anmerkung: *Angesichts des Krieges in der Ukraine und der Gefahr einer breiteren Eskalation Konflikt, der das Geschäft der Leiterplatten in der gesamten Region beeinträchtigt haben könnte, Im Gegensatz zur Dividendenpolitik der Leiterplattenverteilung wurden in den Jahren 2022 und 2023 keine Dividenden gezahlt ein Drittel des Konzerngewinns.

