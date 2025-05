Krypto-Rallye durch Handelsabkommen schickt Coins auf neue Höchststände!

Der Krypto-Markt befindet sich in einem explosiven Aufschwung, der an die spektakulären Haussephasen der Jahre 2017 und 2021 erinnert. Analysten sprechen bereits von einer bevorstehenden "Altcoin Season" – einem Szenario, in dem kleinere Kryptowährungen Bitcoin deutlich outperformen.

Globale Wirtschaftssignale feuern Rallye an

Die jüngste Rallye wird besonders durch geopolitische Entwicklungen befeuert. Die USA und China kündigten am Sonntagabend überraschend ein neues Handelsabkommen an. Nach einem intensiven Verhandlungswochenende in Genf einigten sich beide Seiten auf eine 90-tägige Phase mit deutlich gesenkten Strafzöllen – ein Zeichen der Entspannung im globalen Wirtschaftsklima.

Die Vereinigten Staaten reduzieren ihre Zölle auf chinesische Waren von zuvor 145 auf 10 Prozent. China zieht nach und senkt die Abgaben auf US-Produkte von 125 auf 10 Prozent. Lediglich der Fentanyl-Sektor bleibt mit 20 Prozent Sonderzoll ausgenommen.

Hank Huang, CEO von Kronos Research, kommentierte gegenüber Cointelegraph: "Diese Einigung hat das Vertrauen der Investoren massiv gestärkt."

Altcoins auf der Überholspur

Besonders auffällig ist die Entwicklung einzelner Altcoins. Ethereum (ETH) legte in der letzten Woche um mehr als 40 Prozent zu – trotz relativ geringer Kapitalzuflüsse in institutionelle Anlageprodukte. XRP notiert bei 2,45 US-Dollar (plus 14,5 Prozent in 7 Tagen), Solana legte um 21,74 Prozent zu, Dogecoin sogar um satte 44 Prozent (Stand: 13:20 Uhr MESZ).

Während Solana-Fonds Abflüsse von 3,4 Millionen US-Dollar verzeichneten, zogen SUI-basierte Produkte starke 11,7 Millionen US-Dollar an. Der Meme-Coin verzeichnet in den letzte 7 Tagen auch ein Plus von über 20 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion