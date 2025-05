Börsen Update Europa - 12.05. - FTSE Athex 20 stark +3,84 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.789,45 PKT und steigt um +1,14 %.

Top-Werte: IONOS Group +11,10 %, United Internet +9,86 %, Infineon Technologies +7,88 %

Flop-Werte: HENSOLDT -9,30 %, Formycon -4,86 %, Evotec -3,03 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:52) bei 5.393,62 PKT und steigt um +1,42 %.

Top-Werte: Stellantis +8,18 %, Infineon Technologies +7,88 %, Kering +6,51 %

Flop-Werte: Sanofi -5,06 %, Deutsche Boerse -3,33 %, DANONE -3,27 %

Der ATX steht bei 4.409,16 PKT und gewinnt bisher +2,34 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +4,02 %, Raiffeisen Bank International +3,53 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,50 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -1,09 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,01 %, Oesterreichische Post -0,83 %

Der SMI bewegt sich bei 12.030,78 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: Logitech International +7,59 %, CIE Financiere Richemont +5,38 %, Partners Group Holding +4,90 %

Flop-Werte: Lonza Group -4,49 %, Roche Holding -4,44 %, Swisscom -3,04 %

Der CAC 40 steht bei 7.851,89 PKT und gewinnt bisher +1,22 %.

Top-Werte: Stellantis +8,18 %, Kering +6,51 %, STMicroelectronics +6,49 %

Flop-Werte: Veolia Environnement -5,21 %, Sanofi -5,06 %, Thales -3,74 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.515,06 PKT und gewinnt bisher +3,04 %.

Top-Werte: SKF (B) +7,05 %, Sandvik +6,43 %, Volvo Registered (B) +5,16 %

Flop-Werte: AstraZeneca -2,95 %, Tele2 (B) -2,27 %, Telia Company -2,17 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 4.330,00 PKT und steigt um +3,84 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +4,87 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +4,02 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +3,74 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,88 %, Piraeus Port Authority -1,75 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,91 %