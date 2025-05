"Flexiblen Stromtarifen gehört die Zukunft"

München (ots) - Filip Thon, CEO von E.ON Deutschland, hat im Gespräch mit der

Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) erläutert, wie der Energieversorger

seine Stromtarif-Strategie weiterentwickelt und wie Kundinnen und Kunden konkret

profitieren können. Dabei stehen vor allem dynamische und flexible Tarife im

Zentrum. Sie ermöglichen es Kunden, ihren Stromverbrauch stärker am

tatsächlichen Angebot auszurichten - und so sowohl ihre direkten Stromkosten als

auch die für den Netzausbau zu reduzieren.



Bei dynamischen Tarifen verändern sich die Strompreise abhängig von Nachfrage

und Erzeugung. "Für Haushalte mit höheren Verbräuchen und solchen, die sich

zeitlich verschieben lassen, können diese Tarife Vorteile bringen. Ich denke

beispielsweise an Elektroautos, Wärmepumpen oder Batteriespeicher", so Thon.

Jedoch: "Mit diesen Tarifen sind Risiken verbunden. Aber es ist gut, dass die

Kunden wählen können - ohne Bevormundung." Der Tarif müsse zu den jeweiligen

Bedürfnissen passen. "Ein Großteil unserer Kunden will nicht permanent die

Strompreisentwicklung am Großhandelsmarkt verfolgen und wünscht sich

Sicherheit."





Neben den gesetzlich vorgeschriebenen dynamischen Tarifen setzt der Versorger

deshalb vor allem auf flexible Modelle. Thon erklärt, dass diese Tarife wie

klassische Angebote einen festen Kilowattstundenpreis bieten, "aber zusätzlich

einen dauerhaften und jährlichen Bonus, wenn wir als Energieanbieter für die

Kunden verschiebbare Stromverbräuche in sinnvolle Zeiten verlagern". Mit dem

Produkt "Home & Drive" könne ein E-Autofahrer so "einen Nachtlade-Bonus von bis

zu 240 Euro pro Jahr" erhalten.



Der E.ON Deutschland CEO sieht darin auch einen wichtigen Beitrag zur

Netzstabilität: Heute gehe es darum, "die Schwankungen bei Windkraft und

Photovoltaik auszugleichen". Eine intelligente Steuerung des Verbrauchs

"entlastet das Netz, spart Kosten für den Netzausbau und damit für die gesamte

Gesellschaft und jeden einzelnen Verbraucher", erklärt Thon. Gleichwohl müssten

die Angebote nutzerfreundlich bleiben, denn, wie er anmerkt: "Kaum ein Mensch

will dauernd auf seine Energie-App schauen." Künftig werde hier Künstliche

Intelligenz unterstützen.



Die Kundennachfrage nach innovativen Tarifen insgesamt wachse stetig, das

Potenzial bezeichnete Thon als "riesig". Ein Schlüssel dafür ist die ebenfalls

stark wachsende Verbreitung von Smart Metern: "Allein die E.ON

Netzgesellschaften haben bereits mehr als 600.000 Smart Meter installiert". Bei

vernetzten Geräten, wie Wärmepumpen und Wallboxen, erwartet er bis 2030

deutschlandweit rund sechs Millionen Geräte und damit großes Potenzial, um

Verbräuche zeitlich zu verschieben.



Die neue Tarifwelt werde auch Preisvergleichsportale verändern. "Der Strommarkt

wird sich neu sortieren. Darauf muss sich die gesamte Branche einstellen",

erklärte Thon. Für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeute das, "statt

Tarif-Hopping zu betreiben, kann ich künftig für meine vorhandenen

Energielösungen einen regelmäßigen Bonus erhalten, Jahr für Jahr".



Mit Blick auf die Energiepolitik begrüßte Thon die angekündigte Senkung der

Stromsteuer: "Die geplante Entlastung ist in jedem Fall zu begrüßen."

Gleichzeitig unterstrich er: "Die flexiblen Tarife sind ein Beispiel dafür, dass

die Verbraucher auch viel selbst in der Hand haben, um ihre Strompreisrechnung

zu optimieren."



Pressekontakt:



E.ON Energie Deutschland GmbH

Arnulfstraße 203

80634 München

http://www.eon.de



Pressekontakt:

Dirk Strittmatter

Tel.: +49 89 1254-3110



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109984/6031772

OTS: E.ON Energie Deutschland GmbH