Kayser GmbH und Zentral International setzen neue Maßstäbe (FOTO)

Weißenburg (ots) - Inmitten der sich wandelnden Energiepolitik in Deutschland

setzen zwei Unternehmen neue Maßstäbe: Die Kayser GmbH, ein etablierter

Handwerksbetrieb für Photovoltaik, E-Mobilitätslösungen und Energiekonzepte aus

Bayern, und Zentral International, ein spezialisiertes Unternehmen für

Wärmepumpen, Klimatechnik und Sanierungspakete, arbeiten seit Anfang 2024

erfolgreich unter einem gemeinsamen Dach zusammen. Ziel: die Bündelung von

Know-how, die Optimierung interner Abläufe und die Bereitstellung ganzheitlicher

Energielösungen für Privat- und Gewerbekunden - aus einer Hand.



Von der Dachfläche bis zum Heizungskeller: Alles aus einer Hand





Die Nachfrage nach erneuerbaren Energielösungen ist weiterhin groß - trotzstagnierender Zahlen bei Wärmepumpeninstallationen. Laut pv-magazine.de ging derAbsatz von Wärmepumpen im Jahr 2024 um rund 46 % zurück. Für den bekennendenUmweltschützer und Geschäftsführer Burak Yücekök von der Kayser GmbH ist daskein Grund zur Sorge:"Im Gegenteil - wir sehen gerade jetzt eine Chance, den Markt zu konsolidierenund Kunden durch Qualität und Expertise zu gewinnen. Die Kombination ausPhotovoltaik, Stromspeicher, E-Mobilitätslösung und Wärmepumpe ist nicht nurökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich attraktiv - besonders beisteigenden Energiepreisen."Mit der Zentral International steht der Kayser GmbH dabei ein erfahrener Partnerzur Seite. Das Unternehmen bringt langjährige Erfahrung in der Planung undUmsetzung von Wärmepumpen- und Klimaanlagen mit - sowohl im privaten als auch imindustriellen Bereich. Ergänzt wird das Angebot durch umfassendeSanierungspakete und individuell abschließbare Wartungsverträge für langfristigeBetriebssicherheit."Wärmepumpen sind das Herzstück einer zukunftsfähigen Energieversorgung imGebäudebestand und Neubau", sagt Jaroslaw Fudalej, Geschäftsführer von ZentralInternational. "Gemeinsam mit der Kayser GmbH können wir sicherstellen, dassunsere Kunden ein stimmiges Gesamtkonzept erhalten - von der Dachfläche bis zurHeiztechnik im Keller."Gemeinsam stark - auch in KrisenzeitenNeben Qualität und Verlässlichkeit punktet die Kayser GmbH durch ihre direkteVernetzung mit renommierten Herstellern und Zulieferern. Anfragen werden ohneUmwege weiterverarbeitet - effizient und transparent. Besonders in Zeitenwirtschaftlicher Unsicherheit zeigt das Unternehmen Stärke: Die Kayser GmbHübernimmt im Bedarfsfall auch Aufträge von insolventen Betrieben, um betroffeneEndkunden nicht im Stich zu lassen. So wird einerseits dem Verbraucher geholfen,andererseits die Schuldlast insolventer Firmen teilweise aufgefangen. Ein klarer