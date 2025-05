Frank Fischer (Shareholder Value): Der kleine „Schwarze Schwan“ und der Totalversager

12.05.2025 -

Der „Schwarze Schwan“ schwamm nur kurz vorbei, hinterließ aber einen heftigen Eindruck: Als der Jetzt-Bundeskanzler Friedrich Merz den ersten Wahlgang unerwartet verlor, sackte der DAX sofort deutlich ab. Mit dieser Niederlage hatte (fast) niemand gerechnet, nicht im Bundestag – und auch nicht an der Börse.

Viele Probleme – Damoklesschwert Zollpolitik

Die Angst ging um, dass es keine Bundesregierung gibt. Verunsicherung allerorten. Das Vertrauen war verspielt, bevor es überhaupt aufgebaut werden konnte. Die Umsetzung der Milliardenpläne für Infrastruktur und Rüstung lag in der Schwebe. Kein guter Start. Auch nach dem erfolgreichen zweiten Wahlgang, in dem Merz dann endlich gewählt wurde, erholten sich DAX & Co. nicht wieder, auch wenn die Verluste geringer ausfielen. Nun heißt es also warten. Warten auf das, was die neue Regierung von ihren Plänen zur Belebung der Wirtschaft umsetzen wird. Denn die Probleme sind vielfältig. In Europa, aber auch weltweit. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump schwebt noch immer als Damoklesschwert über den Märkten, auch wenn sich eine leichte Entspannung zwischen Peking und Washington andeutet. Aber ausgestanden ist die Sache noch lange nicht. Und die Rezessionsgefahr ist jenseits des Atlantiks auch noch nicht ausgestanden.