Seltene Erden: Chinas geheime Strategie bedroht die US-Wirtschaft

"Unabhängig davon, wie sich die Handelsgespräche künftig entwickeln, ist das bestehende System irreparabel beschädigt – und das Humpty-Dumpty-Szenario bei den seltenen Erden lässt sich nicht mehr rückgängig machen", sagte Unternehmenschef Jim Litinsky am vergangenen Freitag bei einer Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen. Gemeint ist: Das System ist nicht mehr zu reparieren, der Schaden ist unumkehrbar angerichtet.

China, das den Weltmarkt für seltene Erden dominiert, hatte im vergangenen Monat Exportbeschränkungen für sieben dieser strategischen Rohstoffe verhängt, als Reaktion auf die US-Zollpolitik. Unternehmen wie Ford warnten bereits vor Engpässen. US-Unterhändler hofften, das Thema bei einem Treffen mit chinesischen Vertretern in Genf zur Sprache bringen zu können, wie es laut Bloomberg heißt.

Nach zweitägigen Gesprächen sprachen beide Delegationen von "substanziellen Fortschritten" bei der Lösung der Handelsdifferenzen.

Litinsky nutzte den Earnings Call – noch vor den Gesprächen in der Schweiz –, um die Maßnahmen Chinas als tiefgreifenden Bruch mit der Vergangenheit zu deuten, der die Verwundbarkeit ganzer Schlüsselindustrien offenlege. MP Materials nahm 2017 den Abbau seltener Erden in Kalifornien auf, begann 2023 mit der Weiterverarbeitung und plant, bis Ende 2025 Magnete aus seltenen Erden an General Motors zu liefern.

"Die Tatsache, dass eine lang diskutierte Bedrohung nun Realität geworden ist, hat die Wahrnehmung grundlegend verändert – quer durch alle Sektoren", sagte Litinsky.

Die USA und andere westliche Länder hatten längst begonnen, Gegenmaßnahmen gegen Chinas Vormachtstellung bei kritischen Rohstoffen einzuleiten. Doch die jüngsten Restriktionen bei seltenen Erden und anderen Nischenmetallen haben die Dringlichkeit massiv erhöht.

"Seit Jahren warnen wir davor, dass die globale Lieferkette für seltene Erden auf einem einzigen wunden Punkt basiert", sagte Litinsky. "Mit Chinas umfassenden Zöllen und Exportverboten ist diese geopolitische Sollbruchstelle nun zu einer ökonomischen Realität geworden."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die MP Materials Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 19,90EUR auf Tradegate (12. Mai 2025, 14:48 Uhr) gehandelt.

