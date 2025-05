GE Healthcare Technologies - Aktie im Rampenlicht - 12.05.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von GE Healthcare Technologies in den letzten drei Monaten Verluste von -22,94 % verkraften.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +3,88 % geändert.

GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) today unveiled SIGNA Sprint, an FDA 510(k) pending1 ultra-premium wide bore 1.5T high-performance gradient MRI system, at the International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) 2025. This innovative …