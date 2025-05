Eviden erhält Zuschlag für das Projekt Kaufhaus des Bundes - Next Generation vom Beschaffungsamt des BMI (BeschA)

Buch_999 schrieb 10.05.25, 13:26

Also erst mal muss ATOS den Turnaround schaffen und mal wieder Geld verdienen. Die Chancen sind gut, aber noch sind sie den Beweis schuldig, dass sie es hinkriegen.



Zuerst müssen sie die nicht unerheblichen Zinsen für ihre Kredite bedienen und sollten auch das Eigenkapital stärken, denn die aktuelle Quote ist sehr niedrig. Dann müssen sie bis 2029 entweder das Geld für die Tilgung der Milliardenkredite zusammenhaben oder so gut dastehen, dass sie sich zu akzeptablen Konditionen refinanzieren können.



Bitte keine Vergleiche mit Unternehmen, die finanziell deutlich besser dastehen und in ganz anderen Branchen tätig sind. Aktuell ist ATOS ein Small/Medium Cap IT Mischkonzern (Dienstleistungen und Hardware). Ja, sie haben Geschäftsbereiche, die in den Modethemen Defense und KI tätig sind. Was sie daraus machen (Umsatzanteil, Gewinn) werden wir sehen. Sie sind breit aufgestellt, das war in der Vergangenheit eher das Problem und nicht die Lösung. Warten wir ab, was nächste Woche erzählt wird bzgl. Strategie und Umsetzung. Ich persönlich schraube die Erwartungen nicht allzu hoch, denn ich werde lieber positiv überrascht. Ansonsten gilt weiterhin, wir brauchen hier Geduld. Jahrelange Misswirtschaft kann man nicht in wenigen Monaten komplett drehen.