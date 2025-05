Bayer streicht Stellen in Frankfurt und Dormagen

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Bayer streicht in der mit Absatzproblemen ringenden Agrarsparte in Deutschland Stellen. Die geplante Neuaufstellung der Produktion sowie der Forschung und Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln sei eine Reaktion auf den Konkurrenzdruck durch asiatische Anbieter, teilte der Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzern am Montag mit. Die entsprechenden Aktivitäten in Frankfurt am Main sollen bis Ende 2028 eingestellt werden. Betroffen sind rund 500 Mitarbeiter, wobei ein Teil der Aktivitäten verkauft und andere verlagert werden sollen, etwa nach Dormagen.

Den Standort in Dormagen will Bayer "auf innovative und strategische Technologien und Produkte" ausrichten. "Die Produktion verschiedener generischer Pflanzenschutzwirkstoffe sowie der angeschlossenen Formulierungen, die auf dem Weltmarkt deutlich günstiger verfügbar sind, wird beendet." Das soll bis Ende 2028 über die Bühne gehen. Betroffen davon seien rund 200 Stellen in der Wirkstoffproduktion und Formulierung und damit rund ein Sechstel der Mitarbeiter am Standort.