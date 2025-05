Türkische Lira mit überraschender Rallye – hält die Erholung an?

Die türkische Lira hat am Montag eine kräftige Aufwertung gegenüber dem Euro verzeichnet und damit Beobachter wie Investoren gleichermaßen überrascht. Der Kurs stieg im Tagesverlauf um bis zu 1,7 Prozent und war zuletzt (18:30 Uhr) rund 1,3 Prozent höher bei 43,07 Lira pro Euro – das ist die deutlichste Tagesbewegung seit März! Getrieben wurde der Kurs vor allem durch politische Signale aus dem Inland, die auf eine mögliche Entspannung langjähriger Konflikte hindeuten.

Auslöser der Rallye war die überraschende Ankündigung, dass die kurdische Arbeiterpartei PKK ihre bewaffnete Rebellion gegen den türkischen Staat offiziell beenden wolle. Der Schritt, der einen historischen Kurswechsel bedeutet, wurde an den Finanzmärkten als potenzieller Katalysator für mehr innenpolitische Stabilität gewertet. Türkische Staatsanleihen zogen deutlich an, und auch der Leitindex BIST 100 legte am Montag zeitweise um mehr als zwei Prozent zu.