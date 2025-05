ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V. / Förderung ...

Förderung dieser Zukunftstechnologie priorisieren / Brossardt: "Riesiges Wertschöpfungspotenzial von Humanoider Robotik nutzen" München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. sieht erhebliche Potenziale von Humanoider Robotik für den Freistaat. "Das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 'Grand View Research' erwartet, dass der Robotikmarkt bereits in fünf Jahren rund 180 Milliarden Dollar schwer sein wird. Vor allem Künstliche Intelligenz (KI) gilt als treibende Kraft für humanoide Roboter, die ein besonders großes Wachstumspotenzial bieten. Humanoide Robotik eröffnet bayerischen Unternehmen dabei große Chancen: Als Hersteller, Zulieferer und Anwender. Zuversichtlich stimmt uns dabei, dass Bayern bereits ein international anerkannter Hotspot für Robotik ist und gleichzeitig viel in KI investiert. Hier zahlt sich die weitsichtige Forschungspolitik der bayerischen Staatsregierung aus. Mit der Hightech-Agenda und der Hightech-Agenda Plus wurden im Freistaat bereits vor Jahren starke Technologieoffensiven geschaffen. Zudem genießen unsere Forschungseinrichtungen und Unternehmen weltweit einen Spitzenruf . Wir dürfen mit unseren Ambitionen aber nicht nachlassen, wenn wir die Evolution der humanoiden Roboter global mitgestalten wollen", erläutert vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt auf dem vbw Kongress "Vorsprung Bayern: Humanoide Robotik".



Humanoide Robotik bietet aus Sicht der vbw auch über den reinen wirtschaftlichen Mehrwert hinaus vielfältige Vorteile. "Erste Anwendungen dieser Technologie finden sich bereits in der Montage, aber auch in der Logistik. Zudem gibt es zahlreiche Möglichkeiten, wie humanoide Roboter in der Pflege und als Haushaltshilfe vieles zum Positiven verändern können. Denn in all diesen Bereichen sind Roboter in der Lage, menschliche Beschäftigte zu entlasten . Die Technologie hat somit zusätzlich das Potenzial, dem Fachkräfteengpässen in Deutschland spürbar entgegenzuwirken ", erklärt Brossardt.

Für die vbw muss noch stärker auf diese Zukunftstechnologie gesetzt werden. "Die Humanoiden Roboter besitzen zwar schon beeindruckende motorische Fähigkeiten, die Entwicklung räumlicher Bewegungskompetenz auf menschlichem Niveau bleibt jedoch noch immer eine der großen Herausforderungen . Gleichzeitig ist das aber auch eine Chance für unsere Wirtschaft, die Entwicklung mitzugestalten. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass vor allem in Asien starke Wettbewerber sitzen, die aktuell die Nase vorn haben. Das muss Ansporn für uns sein, noch besser zu werden. Wir sind überzeugt: Die Humanoide Robotik bietet ein riesiges Wertschöpfungspotenzial für unsere Industrie und die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts", so Brossardt abschließend.



Pressekontakt:



Felix Fend, Tel. +49 (0) 89-551 78-335, E-Mail: mailto:felix.fend@ibw-bayern.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6032235 OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.