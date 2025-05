Börsenstart USA - 12.05. - US Tech 100 stark +3,26 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:49) bei 42.234,15 PKT und steigt um +2,45 %.

Top-Werte: Amazon +8,22 %, Nike (B) +8,09 %, Apple +6,31 %, 3M +5,93 %, Goldman Sachs Group +5,90 %

Flop-Werte: Verizon Communications -0,98 %, Coca-Cola -0,97 %, Travelers Companies -0,85 %, McDonald's -0,40 %, Johnson & Johnson +0,28 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 20.709,16 PKT und steigt um +3,26 %.

Top-Werte: ON Semiconductor +9,64 %, Texas Instruments +9,53 %, Microchip Technology +9,52 %, Lululemon Athletica +9,44 %, Micron Technology +9,14 %

Flop-Werte: T-Mobile US -1,59 %, O'Reilly Automotive -1,53 %, Exelon -1,36 %, Netflix -1,35 %, Electronic Arts -1,12 %

Der S&P 500 steht bei 5.805,65 PKT und gewinnt bisher +2,59 %.

Top-Werte: NRG Energy +21,73 %, Stanley Black & Decker +15,78 %, Zebra Technologies (A) +13,17 %, Masco +11,20 %, Williams-Sonoma +10,75 %

Flop-Werte: Marketaxess Holding -4,09 %, CME Group Registered (A) -3,90 %, SBA Communications Registered (A) -3,78 %, Cboe Global Markets -3,76 %, Newmont Corporation -3,75 %