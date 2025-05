NRG Energy - Aktie im Rampenlicht - 12.05.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NRG Energy einen Gewinn von +9,43 % verbuchen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,59 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

NRG Energy, Inc. (NYSE: NRG) today reports GAAP Net Income of $750 million for the three months ended March 31, 2025. GAAP EPS — basic is $3.70, Cash Provided by Operating Activities is $855 million, Adjusted Net Income is $531 million, Adjusted EPS …

NRG Energy Inc. (NYSE: NRG) and LS Power Equity Advisors, LLC (“LS Power”) today announced that they have entered into a definitive agreement under which NRG will acquire a portfolio of natural gas generation facilities and a commercial and …