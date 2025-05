Vergiss Nvidia: 3 China-Dividendenaktien mit bis zu 5,94 % Rendite, die nicht nur von der Zollpause profitieren

Hauptrivale im wirtschaftlichen Wettbewerb ist vor allem China, das auch in Europa in großem Umfang Zölle (Steuern) umgeht und so bereits ganze Branchen vernichtet hat. Am Wochenende konnten sich die beiden führenden Wirtschaftsnationen USA und China auf Verhandlungen einigen, sodass es nun für 90 Tage zu Zollsenkungen von zuvor 145 Prozent (durch die USA) und von 125 Prozent (durch China) auf nun nur noch 30 Prozent beziehungsweise zehn Prozent kommt.

Klar ist, dass beide Nationen wirtschaftlich eng miteinander verknüpft sind und auch Amerikaner gern günstige Chinawaren kaufen. Somit könnte eine Einigung am Ende einen deutlich stärkeren Import von US-Produkten und -Dienstleistungen durch China beinhalten.

Von den aktuellen Zollerleichterungen profitieren unter anderem folgende China-Aktien:

1. Ping An Insurance

Ping An Insurance ist mit etwa 245 Millionen Kunden (Stand: Q1 2025), die in 98 Prozent der Fälle vier oder mehr Verträge besitzen, einer der führenden integrierten Finanzdienstleister Chinas mit Sitz in Shenzhen.

Die Geschäftsbereiche umfassen Lebens- und Krankenversicherungen, darunter Risikolebens-, Kapitallebens-, Renten-, fondsgebundene und Universal Life- sowie Kranken- und Pflegeversicherungen, ebenso wie Auto-, Unfall- und Sachversicherungen. Im Bankgeschäft ist Ping An sowohl im Firmen- als auch im Privatkundensegment aktiv und bietet Kredit- und Vermögensverwaltungsdienste sowie Kreditkartenlösungen an. Zusätzlich betreibt das Unternehmen Vermögensverwaltung, Leasing, Investmentbanking und Maklerdienste sowie eine Vielzahl von digitalen Plattformen rund um Finanzen und Gesundheit.

Nach einer Stagnationsphase sind die Erträge 2024 wieder stärker angezogen. Ping An Insurance glänzt zudem mit meist zweistelligen Gewinnmargen und Eigenkapitalrenditen. Der Konzern zahlt zweimal jährlich eine mit den Erträgen steigende Dividende. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 5,94 Prozent, während die Aktie mit Kurs-Gewinn- und Kurs-Buchwert-Verhältnis 6,8 beziehungsweise 0,84 sehr günstig bewertet ist (12.05.2025).

2. Tsingtao Brewery

Tsingtao Brewery ist einer der führenden Bierhersteller Chinas mit Hauptsitz in Qingdao.

Das Unternehmen produziert, vertreibt, verkauft und exportiert Bier unter bekannten Marken wie Tsingtao Beer, Laoshan Beer und Hans Brewery. Die operative Struktur ist in die geografischen Segmente Shandong, Süd-, Nord-, Ost- und Südostchina sowie Hongkong, Macau und internationale Märkte gegliedert.

Neben dem Kerngeschäft Bier bietet Tsingtao auch Finanzdienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Zahlungs- und Inkassodienste sowie ergänzende Leistungen in den Bereichen Bau, Logistik und Technologieanwendung an.

Das Geschäft wächst stetig, während Tsingtao Brewery die Nettomarge in den vergangenen sieben Jahren kontinuierlich auf zuletzt 14,6 Prozent gesteigert hat. Mit 57,6 Prozent Eigenkapitalquote weist der Konzern außerdem eine geringe Verschuldung auf.

Tsingtao Brewery zahlt ebenfalls eine hohe Dividendenrendite von derzeit 4,29 Prozent (12.05.2025).

3. Uni-President China Holdings

Uni-President China Holdings, eine Tochtergesellschaft der taiwanesischen Uni-President Enterprises, ist ein führender Hersteller von Getränken und Instantnudeln in China. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Shanghai und ist seit 2007 an der Hongkonger Börse gelistet.

Das Produktportfolio umfasst Instantnudeln, darunter bekannte Marken wie Lao Tan Pickled Cabbage und Soup Daren. Im Getränkebereich bietet das Unternehmen mit Marken wie Uni Ice Tea, Uni Green Tea und Alkaqua eine breite Palette an Fruchtsäften, Milchtees, Kaffees und Mineralwasser an.

Das Geschäft wächst kontinuierlich. Uni-President China Holdings weist eine solide Eigenkapitalquote von 57,3 Prozent auf, während die Eigenkapitalrendite in den letzten sieben Jahren stetig auf 14,1 Prozent gestiegen ist.

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 4,85 Prozent (12.05.2025).

Fazit China

Neben sinkenden Zöllen profitieren China-Aktien im Vergleich zu US-Titeln langfristig auch von deutlich günstigeren Bewertungen sowie vom starken Binnenmarkt mit rund 1,4 Milliarden konsumfreudigen Einwohnern.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion