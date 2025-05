Rally nach Zolleinigung

-Kapitalvernichter- schrieb 07.05.25, 17:32

Gerne möchte ich deine kritischen Anmerkungen aufgreifen und auch aus einer anderen Perspektive beleuchten:



Gleich vorne weg: Der 10-Jahres-Vergleich setzt voraus, dass exakt vor 10 Jahren ein Betrag X zu genau diesen damaligen Kursen als Einmalbetrag investiert wurde. Für einen normalverdienenden Langfristanleger ist eine Einmalanlage in eine Aktie (bzw. gleich mehrere Aktien auf einmal) aber nicht unbedingt üblich, sondern es wird meist über mehrere Jahre in verschiedene Tranchen in eine Aktienbeteiligung investiert. Viele hier im Forum nutzen auch die Möglichkeit, Einzelaktien mittels regelmäßigen Sparplanes zu besparen. Dadurch ergeben sich (im Zeitablauf) deutliche Unterschiede in Bezug auf die persönlichen Einstiegswerte und auch Renditen in den Depots verschiedener Anleger – dazu später noch mehr!



Zudem wäre für deutsche Anleger mit einer Depotführung in EUR der Dollarbasierte Vergleich nur bedingt empfehlenswert. Da sämtliche Wertberechnungen in Euro erfolgen und somit auch Währungsschwankungen die Depotentwicklungen beeinflussen, ist hier die tatsächliche Entwicklung in EUR für den Anleger ausschlaggebend. Es hilft einem in EUR geführtem Depot leider nix, wenn ein Wert auf USD-Basis + 10 % aufweist, in EUR davon aber nichts hängen bleibt oder der Wert sich durch negative Währungseinflüsse sogar ins Minus schiebt.



Der Mittelwert (=Median) spiegelt die durchschnittliche Wertentwicklung aller Positionen im Depot oder in einem Index. Wenn sich nicht alle Aktien exakt gleich entwickeln, bedeutet dies gleichzeitig, dass sich einerseits ein Teil der Aktien überproportional gut/besser entwickeln müssen als der Mittelwert und zugleich gibt es aber auch immer entsprechende „Verlierer“, welche sich (teils deutlich) schlechter entwickeln müssen. Positiv Beispiel wäre in der obigen Übersicht die Munich Re, Negativ Beispiel dagegen BASF. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn man nur Kursraketen im Depot sein eigen nennen kann, aber das ist in der Realität nicht der Fall. Ich denke, in jedem Depot gibt es die ein oder andere Aktie, die sich deutlich unterhalb des Mittelwertes entwickelt.



Bild: 22983_20250507171701_Screenshot 2025-05-07 122906



Ich habe die von dir benannten Entwicklungen mal (ungeprüft) übertragen. Die durchschnittliche Wertentwicklung der 10 Positionen würde bei 6,39 % p.a. liegen (CAGR total return). Die meisten Sparer/Anleger würden mit solch einer Rendite ziemlich weit vorne landen in der Liste der erfolgreicheren Sparer oder Investoren – zumindest die Deutschen sind ja für ihre risikoscheue Anlagesicht bekannt. Aber sicherlich ist das ganze natürlich nicht herausragend!





Im Einstieg liegt der Gewinn…



…oder zumindest der reduzierte Verlust.

Man liest oftmals, dass sich ein ungünstiger Einstiegszeitpunkt langfristig relativiert und sich die Renditen mit zunehmendem Zeitablauf zwischen günstigen und ungünstigen Einstiegen zunehmend annähern. Aber dennoch ist aus meiner Sicht der Einstiegszeitpunkt eine wichtige Messgröße. Insbesondere für alle persönlichen Berechnungen ist der persönliche Einstiegswert die einzig entscheidende Berechnungsgröße – da es schlussendlich nur auf die persönlichen Renditeentwicklungen im eigenen Depot ankommt!



Hier habe ich einfach mal BASF als Beispiel genommen, welches wir an dieser Stelle weiter beleuchten können. Im Chart habe ich drei verschiedene Zeitpunkte markiert:



Bild: 22983_20250507171750_Screenshot 2025-05-07 104503



Bild: 22983_20250507171807_Screenshot 2025-05-07 104600



Bild: 22983_20250507171823_Screenshot 2025-05-07 104632





Es wird vermutlich kaum ein Anleger geben, der zu dem ungünstigsten Zeitpunkt am 10.04.2015 seine vollständige Investition in BASF vorgenommen hat.

Vor exakt 10 Jahren und nur wenige Wochen nach diesem Zwischen-Hoch lag der Kurs bei 86,20 €.

Und wer den nachfolgenden Kursrutsch noch etwas abwartete, konnte die Aktie am 18.09.2015 zum Preis von 67,70 € einkaufen. Daraus resultieren langfristig durchaus bedeutsame Unterschiede in den jeweiligen Entwicklungen:



Bild: 22983_20250507171905_Screenshot 2025-05-07 122928



Der heutige Kurs (07.05.2025, ca. 10:45 Uhr) liegt bei 42,70 €. Daraus resultieren jeweils unterschiedliche – aber überall negative – Kursentwicklungen zwischen – 55,76 % bzw. - 7,83 % p.a. bis hin zu – 36,93 % bzw. - 4,50 % p.a. Die Differenz ist meines Erachtens nicht zu vernachlässigen.

Rechnen wir nun die Dividenden mit ein, ergeben sich folgende Entwicklungen:



Bild: 22983_20250507171931_Screenshot 2025-05-07 122938



In den letzten 10 Jahren wurde eine Dividendensumme in Höhe von insgesamt 31,25 € gezahlt. Für den Pechvogel, der am 10.04.15 eingestiegen ist, gab es zum Trost noch eine zusätzliche Dividende in Höhe von 2,80 €, weshalb der Gesamtertrag aller Dividenden dort auf insgesamt auf 34,05 € zu beziffern ist, während bei den anderen beiden Zeiträumen eine Dividendensumme in Höhe von 31,25 € ausgezahlt wurde.

Hier sieht man deutlich die Macht der Dividenden und die wichtige Bedeutung für die Gesamtentwicklungen einzelner (Aktien-)Positionen. Nicht umsonst heißt es, dass Dividenden über 30 % zur Gesamtentwicklung beitragen.

Zudem lassen sich die Renditeverschiebungen durch die erhaltenen Dividenden gut erkennen. Während der Pechvogel „nur“ noch mit etwas mehr als 20 % im Minus steht, hat der September-Einkäufer immerhin dank der Dividenden eine positive Rendite erzielt – wenn auch eine sehr mickrige!



Das Gesamtfazit fällt für BASF im 10-Jahres-Vergleich allerdings sehr schlecht aus und war tatsächlich in den meisten Fällen keine gute Investition. Wer sich allerdings den Langfrist-Chart nochmals genauer anschaut, erkennt in dem Gesamtverlauf, dass sich die Kurse oftmals sogar noch deutlich unter den 67,70 € befanden (der Chart stellt natürlich auch kein Paradebeispiel von den bevorzugten „von links unten, nach rechts oben Aktien“ dar). Aber daher ist es durchaus wahrscheinlich, dass viele Anleger sogar deutlich unter einem Einstiegspreis von 67,70 € liegen und evtl. sogar der ein oder andere Anleger bereits deutlich länger in der Aktie investiert ist. Dann ergeben sich durchaus nochmals deutliche Veränderungen nach oben und die Gesamtentwicklung fällt im Einzelfall sogar einigermaßen ordentlich aus:



Bild: 22983_20250507172119_Screenshot 2025-05-07 141058



Bild: 22983_20250507172138_Screenshot 2025-05-07 141511



Nehmen wir nun diesen Anleger, welcher zum 19.04.2010 zum Preis von 45,98 € in BASF eingestiegen ist. Auch hier verbleibt aktuell sogar ein Kursminus von 7,13 %. Durch die (teils üppigen) Dividendenzahlungen steht in der aktuellen Schlussrechnung ein Plus von 92,37 % bzw. einer Rendite von 4,46 % p.a. – getragen einzig und allein durch die Dividenden!

Die Dividendensumme in Höhe von insgesamt 45,75 € hat die Anfangsinvestition zudem (nahezu) vollständig ausgeglichen.





Entwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Garant für zukünftige Entwicklungen



Jetzt kommen wir wiederum zu einem weiteren Knackpunkt. Sämtliche Kursverläufe aus der Vergangenheit sind kein Garant für die zukünftigen Entwicklungen. Das liest man auch stets im Disclaimer von Wertpapieren oder ETF-/Fonds-Prospekten usw.

Die Frage stellt sich daher auch immer, wann steige ich denn aus einer (vermeintlichen) Fehlinvestition wieder aus? Und ist der Ausstiegszeitpunkt (ebenfalls in der Nachbetrachtung) günstig gewesen oder hat dieser sich evtl. sogar nachteilig ausgewirkt?

Ich denke viele Anleger haben im Falle von BASF hoch eingekauft und tief verkauft. Und egal ob Gewinnmitnahme oder Verlustverrechnung, wer weiß in welchem Fall eine Umschichtung im Depot wirklich eine positive oder negative Auswirkung im weiteren Verlauf bewirkte.

Aber die Frage muss natürlich erlaubt sein. Warum investiere ich in eine bestimmte Aktie?

Für mich persönlich investiere ich in Unternehmen, welche zukünftig hoffentlich verantwortungsbewusst und erfolgreich wirtschaften und langfristig möglichst eine (deutliche) Wertsteigerung ermöglichen. Meine Strategie ist bekanntlich auf Buy&Hold ausgerichtet und ich mag kein Hin und Her.

Als Langfristanleger darf man sich bei den bisherigen Entwicklungen aber auch gerne folgende Frage stellen: Was ändert der bisherige Kursverlauf mit all seinen Kursschwankungen an meiner Investition? Eigentlich gar nichts: Egal ob ein Hoch von knapp 100 € oder das aktuelle Rumdümpeln im Bereich zwischen 40 – 45 € ist zum aktuellen Zeitpunkt für den Langfristanleger bedeutungslos. In der Vergangenheit wurden weder Gewinne mitgenommen oder auch Kursverluste realisiert. Was tatsächlich auf dem Konto landete, waren dagegen die ausgezahlten Dividenden. Diese wiederum konnten anschließend wieder am Markt reinvestiert werden – ganz nach Belieben in andere/bessere Werte. Buchgewinne oder – verluste sind lediglich Einflussfaktoren auf die eigene Psyche. Abgerechnet wird immer zum Schluss!





Meine persönliche BASF-Investition



Auch in meinem Depot liegen ein paar BASF-Anteile (= 46 Aktien zum Einstiegspreis von durchschnittlich 43,51 € - Gesamt: 2.001,62 € inklusive aller Ordergebühren). Somit liegt auch meine Position kurstechnisch leicht im Minus von knapp 2 %. Allerdings wurden in den letzten 3 Jahren – inklusive der heute frisch ausgezahlten Dividende – insgesamt 259,90 € an Dividenden (bisher allesamt steuerfrei) ausgezahlt. Dies sind immerhin 12,98 % bezogen auf die Komplettinvestition, also auch unter Einbezug von den erst vor wenigen Wochen nachgekauften Anteilen.





Behandlung der COPD bei AES



Wie vermutlich auch bekannt, habe ich im Februar ebenfalls einen Einstieg in AES gewagt und die Position ist auch mit aktuell 11,18 % unter Wasser (1. Dividendenabzug bei mir ist jetzt zum 01.05. erfolgt, die Auszahlung erfolgt am 15.05.). Ein weiterer Nachkauf kommt für mich dennoch in Frage und ist im Bereich unter 10 € jederzeit möglich.

Aus medizinischer Sicht mit langjähriger Pflegeerfahrung weiß ich, dass die Symptome einer COPD medikamentös deutlich gelindert werden können und Patienten darunter auch noch lange (über)leben können. Da AES sicherlich nicht das einzige Unternehmen am Aktienmarkt mit (sehr) hoher Verschuldungsquote ist, mache ich mir hierzu erstmal weniger Sorgen. Sollte es dennoch weiter abwärts gehen, ist das für mich persönlich aber auch kein Problem. Irgendwann in ferner Zukunft werde wohl auch ich mal den ein oder anderen Verkauf einzelner (Teil-)Positionen vornehmen, egal ob als Gewinnmitnahme oder Verlustrealisierung. Im zweiteren Fall landen die Verlusterträge im Verrechnungstopf und ein paar nachfolgende Dividendenerträge sind dann wieder steuerfrei oder es gibt gleich eine entsprechende Steuerrückzahlung aufs Konto.





Alles was zählt ist der Mittelwert!



Für alle Anleger, welche den Mittelwert (von langfristig ca. 8-10 % p.a. Total Return) anstreben, gibt es eigentlich eine einfache Lösung: Das regelmäßige Besparen der erfolgreichsten Index-ETFs (insbesondere der S&P 500, aber auch entsprechende World-ETFs). Dann kann man ganz entspannt, durch regelmäßiges – am besten monatliches – Sparen und Investieren mit dem Markt mitschwimmen, die Börse links liegen lassen und das Leben in vollen Zügen genießen. Alle anderen können die Chance oder auch die Wunschvorstellung auf eine Outperformance ergreifen, müssen sich aber bewusst sein, dass sie zumeist hinter dem Mittelwert zurückfallen. Aber auch hier kann man das Ganze auch wieder positiv sehen: Mittendrin statt nur dabei!





FAZIT:



Vielleicht erkennt der ein oder andere Leser meine (zu) optimistische Haltung auch gegenüber vermeintlichen Verlierer-Aktien. Der Beitrag soll aber eigentlich auch nicht darauf abzielen, irgendwelche Entwicklungen schön zu rechnen, sondern einfach darlegen, sich die berechtigte und sogar notwendige Fragestellung „Warum macht man das?“ bzw. „Warum investiere ich mein Geld in die Aktie XYZ?“ ins Bewusstsein zu rufen und seine Investitionen und seine Strategie (regelmäßig) zu prüfen und zu hinterfragen.

Schlussendlich ist jeder für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich und die entsprechenden Fragen und auch Antworten muss jeder Einzelne für sich persönlich stellen und beantworten. Es geht schließlich um das eigene Geld. Wer sich schlaflos in der Nacht im Bett hin und her wälzt und über ein Investment zweifelt, hat seine Antwort vermutlich gefunden und muss dann nur noch entsprechend handeln. Alle anderen, die gut und beruhigt schlafen können und das Gesamtvermögen langfristig stetig ansteigt, dürften beruhigt und zufrieden sein, auch wenn der ein oder andere aktive Anleger evtl. unter dem Mittelwert landet!





Quellenhinweise:

Chartbilder sind entnommen von www.ing.de bzw. https://wertpapiere.ing.de/Investieren/Aktie/DE000BASF111



Die Dividendenhistorie von BASF findet ihr unter:

https://www.basf.com/global/de/investors/share-and-adrs/dividend