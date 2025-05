Nvidia profitiert von der US-China-Tarifpause – UBS bleibt bullish!

Die Aktien internationaler Technologiekonzerne, insbesondere aus der Halbleiterbranche, erlebten am Montag einen regelrechten Kurssprung, nachdem sich die USA und China auf eine temporäre Aussetzung gegenseitiger Strafzölle geeinigt hatten. Die Meldung löste eine Welle der Erleichterung an den Märkten aus und sorgte für deutlich steigende Kurse bei US- und europäischen Chip-Herstellern.

UBS senkt Kursziel, bleibt aber bullish