Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

Auf dem Weg zur Ganztagsdestination



Mit 2,3 Mio. Besuchern an den vollkonsolidierten Standorten erzielte eak im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Zahlen einen Konzernumsatz von EUR 25,1 Mio. (Vj.: EUR 23,8 Mio., +5,5% YoY) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 0,3 Mio. (Vorjahr: EUR -0,7 Mio.). Die Zahlen lagen im Rahmen unserer Erwartungen von EUR 24,9 Mio. und EUR 0,6 Mio. sowie innerhalb der im November 2024 infolge unvorteilhafter witterungsbedingter Einflüsse abgesenkten Guidance, die Umsätze zwischen EUR 24,8 und 25,3 Mio. sowie ein EBIT zwischen EUR 0,2 und 0,7 Mio. vorgesehen hatte. Damit scheinen die vom Vorstand getroffenen Maßnahmen zur Steigerung der Besucherzahlen - Erweiterung der Baumwipfelpfade durch Abenteuerwälder, Gastronomie und Shops, Trampolinparcours, Kletterwälder, Hängebrücken, Volieren oder Tierfreigehege - und die eingeleiteten Kosteneinsparmaßnahmen bereits vor deren vollständigen Umsetzung erste Ergebnisse zu zeigen. Positiv ist nach unserer Einschätzung überdies zu werten, dass sich insbesondere bei den defizitären Standorten die Umsatz- und Ertragslage laut Angaben deutlich verbessert hat. Wir bestätigen unser aus einem dreistufigen DCF-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 12,60 je Aktie und unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie.



Ohne ins Detail zu gehen wurde bestätigt, dass das Besucheraufkommen in den ersten vier Monaten 2025 auf dem guten Vorjahresniveau lag, während die Umsätze infolge punktueller Preiserhöhungen sogar über dem Vorjahr lagen. Ferner wurde bekannt, dass mehrere Neu- und Erweiterungsprojekte in Planung und Umsetzung sind. So sollen im tschechischen Krkonoe ein Bärengehege und in Laurentides (Kanada) eine Rutsche umgesetzt werden.

Auch durch eine im Vorjahr angekündigte Kooperation sollen an verschiedenen Standorten Zusatzattraktionen in Form von Spiel- und Kletterelementen realisiert werden. Ziel ist es, die durchschnittlichen Verweildauern an den Standorten verlängern, was für die Besucher aufgrund der circadianen Anpassung des Biorhythmus einen größeren Erholungseffekt hat und einen mentalen Abstand zum Alltag ermöglicht. Die Vorteile für eak sind: (1) konsumieren Übernachtungstouristen deutlich mehr in Gastronomie und Souvenirs als Tagesgäste; (2) verteilen Mehrtagesgäste ihre Aktivitäten gleichmäßiger über den Tag, wodurch auf den Baumwipfelpfaden und in der angeschlossenen Gastronomie Spitzenbelastungen vermindert werden; (3) vergrößert sich das Einzugsgebiet, wenn Touristen einen Standort aus mehreren Gründen besuchen. Dies wird nach unserer Einschätzung eine (4) deutlich positive Wirkung auf das Auslastungsprofil haben und (5) eine stärkere Resilienz der Standorte gegenüber Witterungseinflüssen ermöglichen.

