TUDOR GOLD ernennt Joe Ovsenek zum Präsidenten und CEO und erweitert sein Führungsteam

Erweitertes Führungsteam

Die neuen Mitglieder des Führungsteams des Unternehmens für den Aufbau von Teams und die Leitung des Wachstums von börsennotierten Rohstoffunternehmen von der Entdeckung über die Genehmigung und den Bau bis hin zur Produktion verantwortlich. Insbesondere Joe Ovsenek leitete das Führungsteam, einschließlich Ken Konkin, während seiner Zeit bei Pretium Resources, als sie die Mine Brucejack in weniger als acht Jahren von der Entdeckung zur kommerziellen Produktion brachten. Für weitere Hintergrundinformationen zu den einzelnen Personen verweisen wir Sie auf unsere Website www.tudor-gold.com.

Ken Konkin, Senior Vice President of Exploration und Director, kommentierte: "Im Namen des Teams freue ich mich sehr, Joe Ovsenek als neuen President und CEO von Tudor Gold begrüßen zu dürfen. Joe ist ein bewährter Minenbauer, der vor kurzem von unserem Advisory Board in das Board of Directors und nun in seine neue Führungsrolle gewechselt hat. Ich hatte das Privileg, mit Joe viele Jahre lang bei Silver Standard und Pretium Resources zusammenzuarbeiten, und ich bin zuversichtlich, dass seine Führungsqualitäten und seine umfassende Erfahrung in allen Bereichen der Bergbauindustrie dem Unternehmen in seinem nächsten Kapitel von großem Nutzen sein werden. Ich freue mich darauf, wieder in das technische Team einzusteigen, wo ich meiner Meinung nach meine spezifischen Fähigkeiten als Explorationsfachmann für Grund- und Edelmetalle am besten einbringen kann. Dieser Schritt wird zweifellos unser Team verstärken, während wir Treaty Creek weiter vorantreiben, um es zu einem generationenübergreifenden Tier-1-Bergbauobjekt zu machen, von dem unsere Aktionäre, die lokalen Gemeinden und die Provinz British Columbia profitieren.

Seite 2 ► Seite 1 von 5