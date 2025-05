GoldMining Inc. beginnt mit Explorationsbohrungen auf dem Projekt São Jorge, Brasilien

Vancouver, British Columbia - 12. Mai 2025 - GoldMining Inc. (das „Unternehmen“ oder „GoldMining“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit zwei Diamantkernbohrungen zur Unterstützung des zuvor angekündigten Explorationsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt São Jorge („São Jorge“ oder das „Projekt“) im Goldgebiet Tapajós im brasilianischen Bundesstaat Pará begonnen hat. Das Programm, das innerhalb des Zeit- und Budgetrahmens begonnen wurde, ist das umfangreichste Explorationsprogramm, das das Unternehmen bis dato begonnen hat.

Wichtigste Punkte:

- Beginn der Bohrungen auf São Jorge mit zwei Diamantkernbohrgeräten.

- Ungefähr 500 Meter der geplanten Kampagne von bis zu 5.000 Metern abgeschlossen.

- Außerdem wurde eine luftgestützte Lidar-Untersuchung eingeleitet, um hochauflösende Bilder der Topografie und Informationen über die geologischen Strukturen zu erhalten.

- Zu den weiteren geplanten Aktivitäten gehören umfangreiche Schneckenbohrungen und Bodenprobenahmen sowie bodengestützte geophysikalische Untersuchungen, einschließlich induzierter Polarisation („IP“).

- Die hervorragende Infrastruktur, einschließlich eines bestehenden Camps für 35 Personen und eines einfachen Zugangs zu einer asphaltierten Straße und zum Stromnetz, hat dazu beigetragen, dass die Explorationsaktivitäten schnell aufgenommen werden konnten.

- Aufbauend auf der starken Sicherheits- und Nachhaltigkeitskultur des Unternehmens ist die hervorragende Sicherheitsbilanz bis heute ein Beweis für die Investitionen des Unternehmens in Sicherheits- und Umweltschulungen, die allen Mitarbeitern und Auftragnehmern angeboten werden, und sonstige Produktionskennzahlen optimieren.

Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte: „Unser lokales Team in Brasilien hat hervorragende Arbeit geleistet und das bisher umfangreichste Bohrprogramm auf unserem Projekt São Jorge mit null meldepflichtigen Sicherheits- und Umweltvorfällen erfolgreich eingeleitet. Nach einer erfolgreich durchgeführten Bohrkampagne 2024, bei der ein Diamantkernbohrgerät zum Einsatz kam. Zur Durchführung der Explorationskampagne 2025 haben wir die Bohrkapazität in dieser Feldsaison mit zwei Bohrgeräten verdoppelt.

