DZ BANK stuft SAINT GOBAIN auf 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Saint-Gobain von 90 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Baustoffhersteller erhole sich in weiten Teilen Europas, der Heimatmarkt Frankreich sei jedoch weiter schwach, schrieb Experte Matthias Volkert am Montag mit Blick auf die vorgelegten Zahlen für das erste Quartal./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 16:08 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 100,9EUR auf Tradegate (12. Mai 2025, 16:50 Uhr) gehandelt.