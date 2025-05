Ertragssituation bleibt unbefriedigend

Bad Honnef. (ots) -



- Ertrags- und Gewinnsituation: 54,5 % bewerteten sie kritisch, mit

"unbefriedigend" und "verbesserungsfähig" (2024: 53,8 %).

- Pflege: 18 Wochen Vollbeschäftigung halten ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr

(2024: 19 Wochen).

- Neubau: 19 Wochen vollbeschäftigte Auslastung im Neu- und Umbau zeigen

dieselbe Situation wie im Frühjahr 2024.

- Auftragslage: "Gleich" oder sogar "besser" sagten hier 72,6 % (2024: 69,8 %).



Branche im aktuellen Jahr: 89,5 % bewerteten die aktuelle Situation der Branche

mit den Schulnoten 1 bis 3, also "sehr gut" bis "befriedigend" (2024: 92 %).





Branche in den nächsten fünf Jahren: 86,2 % die Aussichten der Branche

lanfristig eher positiv und vergaben eine 1 bis 3 (2024: 83 %).



Eigener Betrieb im aktuellen Jahr: 94,4 Prozent sahen ihre betriebliche

Situation eher positiv (2024: 92,4 Prozent) und vegaben Schulnoten 1 bis 3.



Eigener Betrieb in den nächsten fünf Jahren: 94,3 % antworteten, ihre

betrieblichen Aussichten bekämen die Schulnoten 1 bis 3 (2024: 89,5 %).



"Angesichts der schwachen Kommunalfinanzen, des schlechten Konsumklimas und der

lahmenden Hochbaukonjunktur ist die Stabilität im GaLaBau schon ein Erfolg.

Allerdings macht uns die schwache Ertragssituation Sorgen", so BGL-Präsident

Thomas Banzhaf. "Gleichzeitig sind wir fest von den positiven Perspektiven im

GaLaBau überzeugt: Der Ausbau der grün-blauen Infrastruktur, Dach- und

Fassadenbegrünung, biodiverse Firmengärten sind Zukunftsfelder, wo die Kompetenz

und Leistungsfähigkeit des GaLaBau gefragt sind. Doch die Kommunen brauchen vom

Bund weiterhin eine starke finanzielle Unterstützung für ihren klimaangepassten

Umbau." (...)



Es nahmen 12,6 % der 4.210 Mitgliedsbetriebe der zwölf GaLaBau-Landesverbände an

der Umfrage teil.



