Roche investiert mehr als eine Milliarde Dollar in zwei US-Standorte

In der Ortschaft Holly Springs in North Carolina sollen künftig auf rund 700.000 Quadratmetern Medikamente zur Behandlung von Fettleibigkeit hergestellt werden, wie Genentech am Montag mitteilte. Der Bau und die dazu notwendigen Investitionen dürften insgesamt über 700 Millionen US-Dollar kosten.

BASEL/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Roche hat für die USA große Bau- und Investitionspläne angekündigt. Gemeinsam mit der US-Tochter Genentech will Roche im US-Bundesstaat North Carolina eine Produktion für Medikamente gegen Fettleibigkeit bauen. Zudem soll der Diagnostikstandort in Indianapolis erweitert werden.

Diese Investitionen könnten je nach Bedarf und je nach Entwicklung des politischen Umfelds in den USA noch ausgeweitet werden, hieß es. Laut den jetzigen Plänen dürften vor Ort mehr als 400 "hochbezahlte" Arbeitsplätze in der Medikamentenproduktion sowie über 1500 Jobs im Bau entstehen. Wann der Bau abgeschlossen und die Anlage in Produktion gehen wird, teilte Genentech noch nicht mit.

In einer weiteren Mitteilung kündigte Roche am Montagnachmittag zudem an, bis ins Jahr 2030 für insgesamt bis zu 550 Millionen Dollar den Diagnostik-Standort in Indianapolis auszubauen. Dabei geht es um die Herstellung von Lösungen zur Glukoseüberwachung. Durch die Erweiterung würden an diesem Standort Hunderte weitere Arbeitsplätzen geschaffen, hieß es.

Die genannten Investitionen gehören zu dem bereits früher angekündigten Paket von bis zu 50 Milliarden US-Dollar, das Roche in den kommenden fünf Jahren in den USA investieren will. "Jetzt nennen wir noch ein paar Details dazu", sagte eine Firmensprecherin der Schweizer Finanz-Nachrichtenagentur AWP./mk/ra/AWP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 280 auf Tradegate (12. Mai 2025, 17:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um -7,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 198,12 Mrd.. Roche Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 9,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2000 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,33CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 340,00CHF was eine Bandbreite von -18,44 %/+20,57 % bedeutet.