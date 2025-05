US-Börsen im Höhenflug: S&P 500 und Dow Jones übertreffen Erwartungen

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 23.537,18 Punkten und verzeichnet ein leichtes Plus von 0,14%. Im Gegensatz dazu zeigt sich der MDAX mit einem minimalen Rückgang von 0,03% bei 29.772,02 Punkten leicht schwächer. Der SDAX hingegen kann mit einem deutlichen Anstieg von 1,66% auf 16.617,62 Punkte überzeugen und zeigt damit eine starke Performance. Auch der TecDAX verzeichnet ein solides Plus von 1,19% und steht bei 3.791,27 Punkten. Auf der anderen Seite des Atlantiks präsentieren sich die US-amerikanischen Indizes in hervorragender Verfassung. Der Dow Jones klettert um 2,24% auf 42.146,59 Punkte, während der S&P 500 mit einem noch stärkeren Zuwachs von 2,56% auf 5.804,29 Punkte glänzt. Insgesamt zeigt sich, dass die US-Märkte heute eine deutlich stärkere Aufwärtsbewegung verzeichnen als die deutschen Indizes, wobei insbesondere der SDAX und der TecDAX positive Akzente setzen.Die DAX-Spitzenreiter zeigen eine starke Performance, angeführt von Infineon Technologies mit einem Anstieg von 8.00%.Daimler Truck Holding folgt mit 5.07%, während die DHL Group mit 4.37% ebenfalls positive Werte verzeichnet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die deutliche Verluste hinnehmen mussten. Rheinmetall verzeichnete den größten Rückgang mit -5.17%, gefolgt von E.ON mit -4.28% und Vonovia, das um -3.29% fiel.Im MDAX dominieren die Topwerte, angeführt von United Internet mit 6.37%. PUMA folgt dicht dahinter mit 6.11%, während Delivery Hero mit 5.32% ebenfalls starke Zuwächse verzeichnet.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, wobei HENSOLDT mit -11.43% den größten Verlust erleidet. RENK Group und ThyssenKrupp folgen mit -6.65% und -5.33%.Die SDAX-Spitzenwerte sind beeindruckend, angeführt von ProSiebenSat.1 Media mit einem Anstieg von 17.85%. IONOS Group und Borussia Dortmund folgen mit 11.11% und 8.16%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, mit HENSOLDT, das -11.43% verzeichnet, gefolgt von Salzgitter mit -6.22% und Alzchem Group mit -5.97%.Im TecDAX sind die Topwerte ähnlich stark, mit IONOS Group an der Spitze mit 11.11%. Infineon Technologies und United Internet folgen mit 8.00% und 6.37%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Trends, angeführt von HENSOLDT mit -11.43%. Evotec und Deutsche Telekom verzeichnen Rückgänge von -4.08% und -2.41%.Im Dow Jones sind die Topwerte von Amazon mit 7.37% angeführt, gefolgt von Nike (B) mit 6.95% und Apple mit 5.14%.Die Flopwerte im Dow Jones sind moderat, mit Travelers Companies, das um -1.49% fiel, gefolgt von Coca-Cola mit -1.74% und Verizon Communications mit -1.83%.Die Topwerte im S&P 500 werden von NRG Energy mit 23.79% angeführt, gefolgt von Stanley Black & Decker mit 14.55% und Zebra Technologies (A) mit 11.28%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, mit Kroger, das um -4.44% fiel, gefolgt von Marketaxess Holding mit -4.66% und American Water Works mit -4.67%.