Dax-Rekordjagd lahmt nach Zollentspannung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag nach der Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg seiner Rekordjagd Tribut gezollt. Die Einigung auf eine drastische Senkung der gegenseitigen Zölle dürfte vor allem der US-Wirtschaft und auch China kurzfristig zugutekommen, schrieb Hendrik Mahlkow, Forscher in der Forschungsgruppe Handelspolitik am Kiel Institut für Weltwirtschaft. Die Auswirkungen für die EU seien gering.

Nach anfangs deutlichen Aufschlägen und einer Bestmarke von knapp 23.912 Punkten gleich zu Beginn rutschte der deutsche Leitindex zeitweise in die Verlustzone. Am Ende blieb ihm ein Plus von 0,29 Prozent auf 23.566,54 Punkte. Deutlichen Gewinnen von Auto- und Technologietiteln standen herbe Kursverluste bei Rüstungswerten gegenüber.