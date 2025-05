Kursverluste nach Einigung von USA und China im Zollstreit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein stark gestiegener Risikoappetit der Anleger hat die Kurse deutscher Bundesanleihen am Montag deutlich belastet. Die Einigung im Zollstreit der USA mit China ließ den richtungweisenden Euro-Bund-Future um 0,71 Prozent auf 129,82 Punkte fallen. Im Gegenzug zog die Rendite der als sicher geltenden, zehnjährigen Bundesanleihen auf 2,64 Prozent an. Dies ist das Niveau von Anfang April.

Auch europaweit, in Nordamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum stiegen die Renditen teils deutlich. Die internationalen Aktienmärkte legten spürbar zu, wenngleich die Gewinne an der Frankfurter Börse zum Handelsschluss deutlich zusammengeschmolzen waren. Der Leitindex Dax war allerdings am Freitag auf ein Rekordhoch gestiegen, sodass die Dynamik hierzulande zu Wochenbeginn nicht mehr so hoch war.