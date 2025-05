DAX-Rekord – Hält der Trend?

FR: Herr Walter, trotz reduzierter Gewinnschätzungen haben sich die Aktienmärkte zuletzt deutlich erholt. Wie erklären Sie sich diesen Optimismus?

Vanyo Walter /Robomarkets: Der Markt hat zuletzt viel Hoffnung eingepreist – insbesondere darauf, dass die konjunkturellen Risiken nicht so stark durchschlagen wie befürchtet. Auch das Zurückrudern von Donald Trump bei den Zöllen hat für Erleichterung gesorgt. Privatanleger haben die Korrektur konsequent genutzt und massiv investiert, was das Marktbild kurzfristig stabilisiert hat. Gleichzeitig hat das bessere Preismomentum systematische Handelsmodelle aktiviert, die zusätzlich Liquidität in den Markt gebracht haben.

FR: Ist diese Markterholung nachhaltig – oder birgt sie eher Risiken?

Vanyo Walter: Die Erholung ist erfreulich, aber sie steht auf wackeligem Fundament. Die Aktien-Positionierung ist aktuell nicht extrem euphorisch, aber anfällig – gerade weil viele Anleger die schlechte Makro-Datenlage in den kommenden Monaten bereits erwarten. Die Volatilität ist zwar gesunken, doch bei überraschend schlechten Wirtschaftsdaten oder neuen politischen Risiken kann das schnell kippen. Die Marktstimmung ist momentan recht fragil. Ein Thema könnte auch die „Rotation“ sein. Am Montag fiel der DAX gegen die US-Börsen offensichtlich ab. Möglicherweise wird nun wieder verstärkt in den USA investiert. Gewinner bis Anfang Mai könnten nun zu Verlierern werden.

FR: Worauf sollten Anleger in den nächsten zwei Wochen besonders achten?

Vanyo Walter: Im Zentrum stehen nun die letzten Quartalszahlen – vor allem aus dem Tech- und Konsumsektor. Daneben liefern Konjunkturdaten wie die US-Verbraucherpreise, das BIP aus Europa, Japan und Großbritannien sowie die Einkaufsmanagerindizes wichtige Hinweise auf den wirtschaftlichen Trend. Die Notenbanken halten sich aktuell zurück, daher schaut der Markt genau hin, ob sich die Konjunktursorgen bestätigen – oder ob es vielleicht doch positive Überraschungen gibt.