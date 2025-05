Selenskyj hofft auf Gipfeltreffen mit Trump und Putin in der Türkei

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat öffentlich die Vorschläge von US-Präsident Donald Trump zu einer umfassenden Waffenruhe mit Russland und direkten Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin unterstützt. "Natürlich hätten wir in der Ukraine gern, dass Präsident Trump dort bei diesem Treffen in der Türkei dabei ist", schrieb der Ukrainer bei Telegram. Er selbst werde an den Bosporus reisen und hoffe, dass die russische Seite zu den Gesprächen erscheine. "Wir können viel verändern", so Selenskyj. Er sei zuversichtlich, dass der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan einen solchen Gipfel ausrichten könne.

Zuvor hatte Putin als Reaktion auf ein ukrainisches Ultimatum mit europäischer Rückendeckung zu einer Waffenruhe direkte Verhandlungen in Istanbul am kommenden Donnerstag vorgeschlagen. Selenskyj war auf das Angebot eingegangen und kündigte an, persönlich in die Türkei zu reisen. Jedoch gibt es vom Kreml bisher keine Zusage für die Teilnahme Putins.

Die Ukraine wehrt sich mit westlicher Unterstützung seit über drei Jahren gegen eine russische Invasion. Zuletzt hatte sich vor allem Washington für eine schnelle umfassende Waffenruhe zwischen den Kriegsparteien eingesetzt./ast/DP/men