Medios-Chef Gärtner verlässt Unternehmen - Auch Managerin Miehler geht

katjuscha-research schrieb 14.01.25, 11:22

Ich wäre ja bei allen Analysten skeptisch, die bei Fragen der Zukunft bereits im Perfekt statt im Konjunktiv sprechen. Weder der Umsatz noch der FreeCashflow stehen für 2025 fest. Und ob der Markt die Allokationen wirklich rausrechnen wird? Hatte ich weiter unter imk Thread ja schon dargelegt.



Ich glaub, man sollte hier die ersten Monate mal abwarten, was dann für Daten reinkommen und was der Vorstand fürs Jahr prognostizieren wird. Gerade im aktuellen Umfeld würde ich mich als Analyst niemals so weit aus dem Fenster lehnen wie Michael Schröder von DerAktionör, wobei ich seine Besprechungen von deutschen Nebenwerten ganz gerne verfolge. Er ist wenigstens einer der Wenigen, die das noch machen und normalerweise auch ganz vernünftig und seriös. Aber wie gesagt, in dem Fall finde ich die Tonart etwas merkwürdig, wenn man so tut als ständen die Daten für 2025 schon fest, gerade im aktuellen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld.