Trump-Zölle: Tiefer geht es nicht mehr - was ist mit dem Dax los?

Trump hat die Zölle gegen China auf 30% gesenkt - wahrscheinlich, weil das die letzte Chance war, Weihnachten zu retten. Trump hatte offenbar bereits mit dem Besuch der Chefs von Walmart und Target vor drei Wochen entschieden, kurzfristig die Zügel gegen China wieder zu lockern - denn seit diesem Besuch der beiden Chefs im Weißen Haus gehen die Transporte aus China in die USA wieder nach oben (Bestellungen in China müssen spätestens im Mai erfolgen um rechtzeitig in den USA zu sein). Peking triumphiert - weil man sich klar ist, dass Trump faktisch nachgegeben hat. Während vor allem US-Tech-Aktien und US-Nebenwerte stark steigen, drehte der Dax nach Erreichen eines neuen Allzeithochs zwischenzeitlich sogar ins Minus. Was ist da los? Verabschieden sich vor allem US-Investoren aus dem Dax, die wegen des Trumpschen Handelskriegs US-Aktien untergewichtet hatten?

Hinweise aus Video:

1. Wall Street: „Buy America“-Rufe werden lauter – zu Recht?

2. April-Zahlen aus China: Mehr Propaganda als Statistik

