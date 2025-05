Börsen Update USA - 12.05. - US Tech 100 stark +3,85 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 42.306,67 PKT und steigt um +2,63 %.

Top-Werte: Amazon +9,02 %, Nike (B) +7,94 %, Apple +7,83 %, Merck & Co +7,21 %, NVIDIA +6,72 %

Flop-Werte: Coca-Cola -1,02 %, Verizon Communications -0,94 %, Travelers Companies -0,25 %, McDonald's +0,02 %, Walmart +0,45 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 20.828,80 PKT und steigt um +3,85 %.

Top-Werte: The Trade Desk Registered (A) +13,24 %, Microchip Technology +12,67 %, Old Dominion Freight Line +12,54 %, ON Semiconductor +10,92 %, Lam Research +10,34 %

Flop-Werte: Xcel Energy -1,82 %, Exelon -1,77 %, American Electric Power -1,61 %, Electronic Arts -1,58 %, T-Mobile US -1,48 %

Der S&P 500 steht bei 5.833,18 PKT und gewinnt bisher +3,07 %.

Top-Werte: NRG Energy +26,50 %, Stanley Black & Decker +17,25 %, Zebra Technologies (A) +13,54 %, Monolithic Power Systems +13,27 %, J.B.Hunt Transport Services +13,09 %

Flop-Werte: The Cigna Group -5,18 %, Newmont Corporation -4,98 %, CME Group Registered (A) -4,79 %, Marketaxess Holding -4,67 %, American Water Works -4,46 %