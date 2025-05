JEFFERIES stuft Adesso auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adesso von 85 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Verbesserungen beim Betriebskapital glichen die kurzfristigen Kürzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) aus, schrieb Henrik Paganetty am Montag nach der Vorlage der Quartalszahlen des IT-Dienstleisters./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 12:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 12:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 107EUR auf Tradegate (12. Mai 2025, 20:02 Uhr) gehandelt.



