Grifols liefert durchweg starke Ergebnisse, steigert Umsatz um 7,4%, bereinigtes EBITDA um 14,2% und verbessert Free Cash Flow um EUR 209 Mio.

Barcelona, Spanien (ots) -- Der Nettoumsatz erreichte 1.786 Millionen Euro (+7,4% cc1), angetrieben durchdie starke Leistung von Biopharma (+6,6% cc). Auf vergleichbarer Basis (LFL2)stiegen die Nettoumsatzerlöse um 10,0% cc und bei Biopharma um 9,6% cc.- Das bereinigte EBITDA steigt auf 400 Millionen Euro (+14,2% cc und +21,7% ccLFL), bei einer Marge von 22,4%. Das berichtete EBITDA steigt um 22,6 % cc auf381 Millionen Euro.- Der Free Cash Flow3 vor M&A verbessert sich um 209 Millionen Euro auf minus 44Millionen Euro, hauptsächlich durch das Working Capital Management entlang derLieferkette und die EBITDA-Steigerung.- Der ausgewiesene Konzerngewinn von 60 Millionen Euro stieg gegenüber Q1'24 um179%.- Reduzierung des Verschuldungsgrads4 auf 4,5x und starke Liquidität von 1,7Milliarden Euro5.- Fibrinogen soll weiterhin nach Plan im vierten Quartal 2025 in Europa und nachFDA-Zulassung im ersten Halbjahr 2026 in den USA eingeführt werden.- Die Prognose6 für 2025 wird bestätigt.Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), ein globales Gesundheitsunternehmenund führender Hersteller von Arzneimitteln aus Blutplasma, bestätigte heute,dass seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025 über dem Plan liegen undzu Rekordergebnissen bei den wichtigsten Finanzkennzahlen für die letzten zwölfMonate beitragen. Grifols konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung seinesstrategischen Plans und bekräftigt seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025.Aufgrund der Auswirkungen des US Inflation Reduction Act(Inflationsbekämpfungsgesetz) auf die Finanzergebnisse beabsichtigt Grifols, imJahr 2025 detailliertere Informationen zu veröffentlichen, die Investoren undAnalysten mehr Einblick in die tatsächliche Performance und die zugrundeliegende Dynamik geben. Infolgedessen wird Grifols für das Jahr 2025 sowohl dieausgewiesenen als auch die LFL2-Zahlen vorlegen, um sie mit den früherenQuartalen vergleichbar zu machen. Die LFL-Zahlen bereinigen sowohl dieAuswirkungen des Inflation Reduction Act (IRA) Medicare Part D Redesign als auchdie Umgliederung der Fee-for-Services im vierten Quartal 2024 auf dieBiopharma-Ergebnisse.Im ersten Quartal 2025 stieg der Gesamtumsatz auf 1.786 Millionen Euro, waseinem Anstieg von 7,4% cc und 10,0 % cc LFL gegenüber dem Vorjahr entspricht.Die Umsatzerlöse der Biopharma Unit erreichten 1.521 Millionen Euro, was einemAnstieg von 6,6% cc und 9,6% cc LFL im Vergleich zum Vorjahresquartalentspricht. Das Wachstum dieses Geschäftsbereiches wurde maßgeblich durch einen