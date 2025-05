DeFi Technologies erhält die Genehmigung zur Notierung an der Nasdaq

TORONTO, 12. Mai 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet („DeFi"), freut sich bekannt zu geben, dass es die Genehmigung erhalten hat, seine Stammaktien (die „Stammaktien") am Nasdaq Capital Market („Nasdaq") zu notieren. Die Aufnahme des Handels an der Nasdaq unter dem Symbol „DEFT" ist für den 12. Mai 2025 vorgesehen.

Mit der Aufnahme des Handels an der Nasdaq werden die Stammaktien des Unternehmens nicht mehr an den OTC-Märkten notiert sein. DeFi Technologies wird weiterhin an der CBOE Canada (CBOE CA: DEFI) und der Börse Frankfurt (GR: R9B) gehandelt.