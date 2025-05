Huasun Energy und Next2Sun schließen exklusive Partnerschaft für vertikale bifaziale PV in Europa

Vertikale PV-Systeme bieten eine überzeugende Lösung zur Maximierung der Flächennutzung, insbesondere bei Anwendungen, die mit der Landwirtschaft, der Infrastruktur und den Verkehrskorridoren zusammenhängen. Ihr auf die morgendliche und abendliche Bedarfskurve abgestimmtes Stromerzeugungsprofil mit zwei Spitzenwerten verbessert die Netzverträglichkeit.

Mit einer nahezu 100%igen Bifazialität ist die HJT-Technologie von Huasun ideal für vertikale Anwendungen geeignet, was durch Merkmale wie bifaziale Lichtkonversionsfolien, antireflexbeschichtete Gläser und eine optimierte Platzierung der Anschlussdose ermöglicht wird. An Standorten wie München, Deutschland, tragen diese Leistungsvorteile zu einem prognostizierten IRR von 15,1 % für das Händlereinkommen bei, was vertikale PV-Projekte zu einer äußerst attraktiven Investition macht.

Die Kunlun-Serie wurde entwickelt, um den unterschiedlichen Anforderungen der globalen Märkte gerecht zu werden, und bietet ein vielseitiges Produktportfolio mit G12-132- und G12R-132-Modulen, die für hochformatige Installationen optimiert sind, sowie G12R-120- und G12R-108-Modulen, die sowohl in gerahmten als auch rahmenlosen Konfigurationen für querformatige Systeme erhältlich sind.

Heiko Hildebrandt, Geschäftsführer von Next2Sun, ist von der zukunftsweisenden Partnerschaft überzeugt: „Die Kooperation zwischen zwei Technologieführern – Huasun für moderne Heterojunction-Solarmodule und Next2Sun für vertikale PV-Systeme – hat das perfekte Modul für die vertikale bifaziale PV hervorgebracht. Wir bieten damit eine exklusive Spitzentechnologie für die antizyklische Solarstromerzeugung mit vertikaler PV."

Terence Xing, Vizepräsident von Huasun Energy bestätigt: „Wir sehen ein großes Potenzial in der vertikalen bifazialen Photovoltaik und freuen uns, dass wir als Pionier im Bereich der Heterojunction-Module diesen Markt gemeinsam mit Next2Sun, dem Pionier im Bereich der vertikalen bifacialen Photovoltaik, weiter ausbauen können. Wir sind fest davon überzeugt, dass vertikale Solaranlagen in den kommenden Jahren erheblich zunehmen werden, nicht nur in Europa, sondern auch in China und darüber hinaus."

