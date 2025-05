Genf holt sich den Titel der teuersten Stadt der Welt zurück, so Arcadis im neuesten internationalen Baukostenbericht

• London fällt auf den zweiten Platz zurück; Zürich, München und New York runden die Top fünf der teuersten Städte ab.

• Lichtblicke ergeben sich in Wachstumsbereichen wie Energieinfrastruktur und Rechenzentren, da die Kunden ihre globalen Ressourcen umschichten, um der sich ändernden Nachfrage gerecht zu werden.

• Öffentliche Ausgaben werden die Nachfrage in den Bereichen Gesundheit und Verteidigung ankurbeln.

• Arcadis drängt auf eine proaktive Gestaltung und Planung, um die Rentabilität von Projekten zu gewährleisten.

AMSTERDAM, 13. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Laut dem neuesten internationalen Baukostenbericht von Arcadis, dem International Construction Costs (ICC) Report, der heute veröffentlicht wurde, hat Genf erneut London als teuerste Stadt der Welt für Bauvorhaben überholt. Dicht gefolgt werden die beiden Spitzen von Zürich (dritter Platz), München (vierter Platz) und New York (fünfter Platz). Der Bericht unterstreicht den anhaltenden Druck auf die Baukosten in den großen urbanen Zentren Europas und Nordamerikas, der auf die hohe Nachfrage, den Mangel an Arbeitskräften und das komplexe regulatorische Umfeld zurückzuführen ist.

Der Bericht unterstreicht, dass die Inflation zwar in einigen Regionen, insbesondere in großen US-Städten wie New York und San Francisco, zurückgegangen ist, dass aber die langfristigen Kreditkosten, die geopolitische Unsicherheit und die sich verändernde Handelspolitik die Investitionslandschaft neu gestalten. Arcadis betont jedoch, dass ein proaktiver und gut informierter Ansatz bei der Planung und Spezifikation immer noch Werte freisetzen und die Projektumsetzung sicherstellen kann, selbst inmitten dieser Unbeständigkeit.

Arcadis stellt fest, dass die Wachstumschancen in Schlüsselsektoren wie Rechenzentren, Gesundheitswesen und sozialer Infrastruktur wie Bildung und Gesundheit trotz der anhaltenden Inflation in bestimmten Regionen wie Australien, Osteuropa und Teilen Asiens weiterhin groß sind.

Der jährliche Arcadis International Construction Costs Index umfasst 100 Großstädte auf sechs Kontinenten. Der Kostenvergleich wurde für 20 verschiedene Gebäudetypen entwickelt, darunter Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Gebäude des öffentlichen Sektors, und basiert auf einer Erhebung der Baukosten, einer Überprüfung der Marktbedingungen und dem professionellen Urteil des globalen Expertenteams von Arcadis. Die Berechnungen erfolgen in USD und sind mit der Preisspanne für jeden Gebäudetyp im Vergleich zu Amsterdam indexiert.