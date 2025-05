K+S setzt auf gutes Kalipreisniveau auch außerhalb Brasiliens

aufschwungost schrieb 28.04.25, 18:21

Na na na! Ich habe über die Jahre die offensichtlichen Fehler aufgezeigt und Alternativen vorgeschlagen, komm mir nicht so, hier geht's nicht um Dich. Kannst Du hier im Detail im Thread nachlesen, das geht bei Plastikwasserhähnen los, macht Umwege zu woken Nebenkriegsschauplätzen ala Bienen-/Algen-/Fischzucht, kommt am verschenkten Entsorgungsgeschäft an den Busenfreund, mangelnder Zahlenkenntnis bei Analysten-Veranstaltungen vorbei, und hört bei Tanklasterzug-Kolonnen nach Norden auf. Fachlich hast Du offensichtlich NULL Bezug zur Firma. Aus Sicht vom Sonnenkönig könnte man zusammenfassen "zum Unvermögen kam halt Pech hinzu". Ein-/Zweimal hat er auch überzeugt und strategisch richtig gelegen, aber das ist auf Sicht des Ganzen und vor allem auf Sicht der Versprechungen bei Amtsantritt leider zu wenig. Bei 24 übernommen, von 60+ gefaselt und bei 14 übergeben. Das sind die Fakten und das hat die Firma 3,x Mio im Jahr + Pensionsverpflichtung gekostet. Sorry ist so! So und nun zurück auf die Schulbank!