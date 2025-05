Amazon ersetzt UPS durch FedEx für Paketzustellungen!

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

"Amazon ist unser größter Kunde, aber nicht unser profitabelster", sagte UPS-Chefin Carol Tomé auf der letzten Quartalskonferenz. "Das Volumen, das wir behalten, ist gesund und profitabel."

FedEx springt ein – mit klaren Vorteilen für Amazon

Laut dem Bericht bietet FedEx "Kostenvorteile" gegenüber UPS und hilft dabei, "Kapazitätsengpässe" auszugleichen. Insbesondere Amazons Extra-Large-Delivery-Netzwerk, das sich auf besonders große und schwere Pakete konzentriert, soll durch den neuen Partner profitieren. Ab der zweiten Jahreshälfte 2025 plant Amazon, "FedEx für 100 Prozent aller Kapazitätsrisiken" in diesem Bereich einzusetzen.

In einer E-Mail an Mitarbeitende heißt es: "Wir haben eine Vereinbarung mit FedEx getroffen, das Unternehmen als einen von mehreren Drittanbietern in unsere Lieferkette zu integrieren. FedEx reiht sich damit neben UPS und die USPS ein, um gemeinsam mit unserem eigenen Netzwerk die bestmögliche Kundenversorgung sicherzustellen."

Marktreaktion: Aktien im Aufwind

Die Anleger reagierten prompt. Die Amazon-Aktie legte nach Bekanntwerden der Nachricht um mehr als 8 Prozent zu und notiert derzeit bei 15,58 US-Dollar. Auch die FedEx-Aktie schoss um 6,9 Prozent nach oben auf 232,95 US-Dollar (Stand: 7:10 Uhr MESZ).

Branchenbeobachter sehen in der neuen Partnerschaft mehr als nur einen taktischen Zug. "Amazon wird zunehmend unabhängiger von einzelnen Dienstleistern und baut sein Multi-Carrier-Modell aus. Das dürfte auch den Druck auf kleinere Paketdienste erhöhen", so Mark Dwyer, Analyst bei Logistics Strategies Inc.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion