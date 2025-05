Ehemaliger Chairman von De Grey wird Mitglied im Board von Kairos Minerals

- Simon Lill, ehemaliger Chairman von De Grey Mining, tritt dem Board von Kairos Minerals als Non-Executive Chairman bei

- Herr Lill ist seit 2013 Mitglied des Boards von De Grey Mining und seit 2015 Chairman, bevor die 11,2 Mio. Unzen der Goldlagerstätte Hemi in der Goldprovinz WA in der Pilbara entdeckt wurden

- In dieser Zeit war Herr Lill maßgeblich an Kapitalerhöhungen für De Grey in Höhe von weit über 1 Mrd. $ beteiligt, wobei er auf seine früheren Erfahrungen als Börsenmakler und in der Kapitalbeschaffung bei einer Reihe von Unternehmen in der Rohstoff- und Fertigungsbranche aufbauen konnte

- Die große Entdeckung Hemi, zusammen mit den bestehenden 2,3 Mio. Unzen regionaler Goldvorkommen (insgesamt 13,5 Mio. Unzen), führte zu einer 6 Mrd. $-Übernahme (bei Abschluss) durch Northern Star Resources (ASX:NST)

- Die Umstrukturierung des Boards ist auf das Ressourcenwachstum und die Erschließungsambitionen abgestimmt, zu einem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen seine bisher größte Bohrkampagne auf seinem Goldprojekt Mt York in der Pilbara in die Wege geleitet hat

Dr. Peter Turner, Managing Director von Kairos, sagt dazu: „"Wir freuen uns, dass Simon sich bereit erklärt hat, Kairos beizutreten und zu leiten. Simons bewährte Führungsqualitäten werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, die Strategie von Kairos zu unterstützen, in den Goldressourcen zu wachsen und die Entwicklungspläne bei Mt York zu beginnen. Mt York ist eines der größten unerschlossenen, leicht abbaubaren (free-milling) Goldprojekte in der Pilbara, das noch größer werden soll. Es befindet sich in einer Region, mit der Simon sehr vertraut ist, da es nur 55 km von der Lagerstätte Hemi entfernt ist.“

Die Ernennung von Simon erfolgt zu einer arbeitsreichen Zeit: Zwei Bohrgeräte sind derzeit in Betrieb und zwei weitere werden später eintreffen, um das größte Bohrprogramm in der Geschichte des Unternehmens abzuschließen.“

Der neue Chairman Simon Lill meint: „Kairos erfüllt mit einem starken Team und einer bestehenden Ressource von 1,4 Mio. Unzen in einer einzigen Grube viele Entwicklungskriterien, was eine große Chance für Ressourcenwachstum und verfügbaren Barmitteln darstellt. Die Anreize sind auf eine Mineralressourcenschätzung (MRE) von 2 Mio. Unzen Gold ausgerichtet, und da die Bohrungen bereits in vollem Gange sind, freuen wir uns auf die Ergebnisse, die in den nächsten Wochen und Monaten vorliegen werden.“

„Wir haben es bei Mt York mit einer Goldmineralisierung im Stil einer gebänderten Eisenformation (BIF) zu tun, die sich von der von Hemi unterscheidet, und wir hoffen, dass sie sich zu einer der größten unerschlossenen Goldressourcen in Australien entwickeln wird.“

„Da wir 55 km von Hemi entfernt sind, kenne ich die Region sehr gut und freue mich darauf, das Team von Kairos bei der Erschließung von Mt York zum Nutzen der Aktionäre zu unterstützen.“

13. Mai 2025 / IRW-Press / Kairos Minerals Ltd (ASX:KAI) („KAI“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Simon Lill zum Non-Executive Chairman des Unternehmens mit Wirkung zum 12. Mai 2025 bekannt zu geben.

Herr Lill war zuvor Chairman von De Grey Mining (ASX:DEG), einem Unternehmen, das er von einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Mio. $, als er zum ersten Mal involviert war, zu einem ASX 200-Unternehmen führte, das im letzten Monat in einer der größten Unternehmensübernahmen im australischen Goldsektor von Northern Star Resources (ASX:NST) erworben wurde.

Während seiner 12-jährigen Tätigkeit bei De Grey überwachte Herr Lill die Entdeckung eines der größten Goldfunde Australiens bei Hemi in der Pilbara, erlebte ein beispielloses Ressourcenwachstum, realisierte einen außergewöhnlichen Aktionärswert und führte das Unternehmen durch die 5-Milliarden-$-Übernahme (zu den Bedingungen der Übernahme wie ursprünglich bekannt gegeben) durch Northern Star.

Darüber hinaus wird Phil Coulson aus dem Board am 12. Mai 2025 ausscheiden, hat sich jedoch bereit erklärt, dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion zur Seite zu stehen.

Zane Lewis wird in die Funktion eines Non-Executive Director zurückkehren.

Das Board dankt Herrn Coulson für seine unermüdliche Unterstützung und seine Marktkenntnisse, die er dem Unternehmen in den letzten 4 Jahren zuteilwerden ließ, und Herrn Lewis für seine Führung und Anleitung während seiner Tätigkeit als Interim Chairman.

Bedingungen des Vertrags von Simon Lill

Es wird eine Vergütung in Höhe von 120.000 $ pro Jahr ohne die gesetzlichen Rentenbeiträge angeboten.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre werden 30.000.000 Performance Rights angeboten, deren Ausgabe an die folgenden Leistungshürden geknüpft ist:

Tranche A: Das Unternehmen gibt eine kombinierte JORC-konforme Goldressource (oder Goldäquivalent) im Umfang von 2 Mio. Unzen mit einem Gehalt von 1,0 g/t Au oder mehr in allen Ressourcenkategorien bekannt; Tranche B: Der Kurs der Aktien des Unternehmens an der ASX erreicht einen volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) von mindestens 0,04 $ (4 Cent) an 20 aufeinander folgenden Handelstagen; Tranche C: Der Kurs der Aktien des Unternehmens an der ASX erreicht einen VWAP von mindestens 0,06 $ (6 Cents) an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen.

Die Performance Rights verfallen 1) drei (3) Jahre nach dem Zuteilungsdatum oder 2) bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vorbehaltlich des Ermessens des Boards im Rahmen des Plans), wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist.

Über Kairos Minerals

Kairos Minerals (ASX:KAI) besitzt 100 % der Anteile am 1,4 Mio. Unzen schweren Goldprojekt Mt York, das zwischen 1994 und 1998 teilweise von Lynas Gold NL abgebaut wurde. Kairos hat erkannt, dass beträchtliches Potenzial besteht, die aktuelle Ressourcenbasis von 1,4 Mio. Unzen zu erweitern, insbesondere im „Main Trend“ bei Mt York und seiner Erweiterung in Richtung Nordwesten. Kairos steht derzeit in Verhandlungen mit ASX:PLS bezüglich der Mineralrechte für Gold in diesem Bereich. Die Ergebnisse der Scoping-Studie legen nahe, dass das Projekt einen robusten Tagebaubetrieb stützen kann, bei dem über einen Zeitraum von 8 Jahren 4 Mio. Tonnen einer „Free Milling“-Mineralisierung pro Jahr verarbeitet werden. Die nächsten Schritte bestehen darin, die Erweiterungen von Main Trend und die nahegelegenen Goldprospektionsgebiete anhand von Bohrungen zu erproben, um die Ressourcen zu erweitern. Zugleich sollen oberflächennahe, hochgradige Erzfälle ins Visier genommen werden, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern.

Während der Arbeiten zur Ressourcenerweiterung wird Kairos wichtige zusätzliche Informationen sammeln, um die metallurgische Verarbeitung, das geotechnische Engineering und die Minenplanung für weitere Erschließungsstudien im Vorfeld einer vollständig finanzierten Vormachbarkeitsstudie zu optimieren. Die aktuellen Ressourcen bei einem Cutoff-Gehalt von 0,5 g/t Au oberhalb einer Tiefe von 325 m sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

Lagerstätte angedeutet vermutet gesamt Tonnen (Mio. t) Au (g/t) Unzen (Tsd. oz) Tonnen (Mio. t) Au (g/t) Unzen (Tsd. oz) Tonnen (Mio. t) Au (g/t) Unzen (Tsd. oz) Main Trend 20,25 1,06 690 22,83 0,95 697 43,08 1,00 1.385 gesamt 20,25 1,06 690 22,83 0,95 697 43,08 1,00 1.385

Die Mineralressourcen wurden erstmals in der Mitteilung vom 15. Mai 2023 (Mitteilung) bekannt gegeben. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der Mitteilung enthaltenen Informationen auswirken, und dass im Falle der Schätzungen der Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Das zu 100 % im Besitz von Kairos befindliche Projekt Roe Hills, das 120 km östlich von Kalgoorlie in den Eastern Goldfields in Western Australia liegt, umfasst ein umfangreiches Portfolio von Konzessionen. Hier konnte das Unternehmen im Rahmen seiner Explorationsarbeiten das Potenzial für bedeutende Entdeckungen von hochgradigen Mineralisierungen von Gold, Nickel, Kobalt und vor allem Seltenerdmetallen (REE) bestätigen. Im Zuge des Bohrprogramms 2023 hat Kairos auf Black Cat eine bedeutende in Tonstein lagernde REE-Mineralisierung entdeckt.

Diese Mitteilung wurde vom Board zur Veröffentlichung freigegeben.

Peter Turner

Managing Director

Zane Lewis

Non-Executive Director

