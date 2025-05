Hannover Rück steckt Kalifornien-Brände überraschend gut weg

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Hannover Rück ist angesichts der verheerenden Waldbrände in Kalifornien Anfang 2025 mit einem überraschend leichten Gewinnrückgang davongekommen. Unter dem Strich verdiente der Dax-Konzern 480,5 Millionen Euro und damit nur rund 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag in Hannover mitteilte. Für die Schäden im Gebiet von Los Angeles legte der weltweit drittgrößte Rückversicherer 631 Millionen Euro zur Seite. Der neue Vorstandschef Clemens Jungsthöfel sieht den Konzern damit auf Kurs, seinen Gewinn in diesem Jahr wie geplant auf rund 2,4 Milliarden Euro zu steigern.

Trotz der hohen Schäden reichte der Rückversicherungsumsatz im Schaden- und Unfallgeschäft im ersten Quartal locker aus, um die Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb zu decken. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich indes von 88 auf 93,9 Prozent. Zudem musste die Hannover Rück bei der Neuverhandlung von Verträgen mit Erstversicherern zum 1. April bereinigt um Risiken und Inflation einen Preisrückgang um 2,4 Prozent hinnehmen./stw/stk