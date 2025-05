Home Depot kommt mit voller Wucht zurück

Aber bereits im Vorfeld zeichnete sich im Bereich der letztmöglichen Trendwendestelle, bestehend aus dem 61,8 % Fibonacci-Retracement, bei 337,58 US-Dollar eine temporäre Stabilisierung und eine inverse SKS-Formation in der Aktie ab, bisweilen hing der Wert noch am 50-Tage-Durchschnitt fest. Mit dem Kursaufschlag von Montag von über 3,5 Prozent gelang ein unmittelbarer Sprung über die Nackenlinie und damit ein Kaufsignal. Zwar bleibt noch eine letzte große Hürde zu meistern, oberhalb derer könnte aber eine steile Rallye gezündet werden.

Diese könnte in einem ersten Schritt an 396,83 und darüber in den Bereich um 410,93 US-Dollar heranreichen und würde sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Die zu Montag gerissene Kurslücke könnte zuvor allerdings noch geschlossen werden, ein solches Ereignis ginge mit temporären Abschlägen zurück auf 365,57 US-Dollar einher. Diese Stelle würde sich besonders gut für den Aufbau von strategischen Long-Positionen anbieten, zumindest auf Sicht der nächsten Wochen.