Jenoptik verdient deutlich weniger als erwartet - Jahresziele bestätigt

Optimax_23 schrieb 06.04.25, 10:08

Trump weiß nur zu gut dass seine Landsleute über Pensionspläne viel in Aktien investieren.

Seine Finanzexperten und er nehmen dabei eine (kurze) Korrektur am Aktienmarkt in Kauf.

Das ist ein "Höllenritt". Denn sollte er über mehrere Wochen gehen, dann gibt's "Zunder" in USA.

Gut, dass mit Musk ein Unternehmer dabei ist und jetzt den Good Cop spielen, und Vorschläge zur schnellen gütigen Einigung verlautbaren darf.

Sorgen mach ich mir eigentlich mehr über unsere Politik in D und EU. Aber das ist ein anderes Thema.