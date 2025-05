Bayer startet besser ins Jahr als befürchtet - Pharma überzeugt

vonHS schrieb gestern 15:08

Das ist wohl noch nicht alles!



Der bleibende (!) Preisdruck asiatischer Generika-Hersteller bedroht die Wettbewerbsfähigkeit zumindest der Agrarsparte, verkündet heute Bayer und „fokussiert“ (um nicht zu sagen begrenzt) deswegen Produktion, Forschung und Entwicklung der Agrarsparte in Deutschland auf strategische Technologien.



Bayers Bekenntnis zum Standort Deutschland geht mit der Konsolidierung im Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk einher. Das führt dazu, dass die Verlagerung und der Verkauf von Aktivitäten in Frankfurt am Main angestrebt wird. Dagegen soll Dormagen zukunftsfest aufgestellt werden und Monheim soll als Zentrum für Forschung und Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln gestärkt werden.



Diese neu geplante Aufstellung soll schrittweise bis Ende des Jahres 2028 in Kraft treten:



https://www.bayer.com/media/bayer-fokussiert-produktion-forschung-und-entwicklung-der-agrarsparte-in-deutschland-auf-strategische-technologien/