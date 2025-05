Plug Power halbiert Verluste – Anleger steigen trotzdem aus

Plug Power hat im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von 134 Millionen US-Dollar erzielt – exakt im Rahmen der eigenen Prognosen. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 120,3 Millionen umgesetzt wurden, entspricht das einem moderaten Wachstum. Der Nettoverlust lag bei 196,7 Millionen US-Dollar, deutlich unter dem Vorjahreswert von 295,8 Millionen US-Dollar. Der Verlust pro Aktie halbierte sich entsprechend auf 0,21 US-Dollar.

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Performance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Performance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

CEO Andy Marsh betonte dennoch die positive Entwicklung und will sich als ernstzunehmender Akteur in Europas Wasserstoffstrategie positionieren: "Europa ist real. Der Trichter ist aktiv. Plug ist in Position."

Auch zur Prognose äußerte er sich selbstbewusst: "Wir prognostizieren zwischen 140 und 180 Millionen US-Dollar Umsatz im zweiten Quartal." Gleichzeitig versicherte er: "Wir haben keine Pläne und wir arbeiten derzeit nicht am Verkauf von Unternehmensteilen."

Finanziell hat das Unternehmen seine Handlungsfähigkeit gestärkt: Im März wurden 280 Millionen US-Dollar Eigenkapital eingesammelt und zusätzlich eine Kreditlinie über 525 Millionen US-Dollar gesichert. Die liquiden Mittel lagen zum Quartalsende bei rund 300 Millionen US-Dollar. Bis Jahresende will Plug Power eine ausgeglichene Bruttomarge erreichen und für 2 Gigawatt Elektrolyseurleistung finale Investitionsentscheidungen treffen.

Trotz der Fortschritte bleibt das Umfeld schwierig. Die Nachfrage im Wasserstoffsektor schwankt, mögliche Änderungen bei US-Steuergutschriften und globale Lieferkettenprobleme könnten die Rentabilität belasten.

Plug Power versucht, sich mit strikter Kapitaldisziplin und strategischer Expansion in Europa zukunftsfest aufzustellen. Anleger bleiben vorerst skeptisch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,78 % und einem Kurs von 0,771EUR auf Tradegate (13. Mai 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.





Die USA haben fertig! 5 Aktien für den China-Boom 5 Aktien für den China-Boom Jetzt Report kostenlos herunterladen!