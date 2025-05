Aktie steigt an DAX-Spitze Bayer: Milliarden-Ziele trotz Sparkurs – Pharmasparte übertrifft Erwartungen Trotz Agrarproblemen und einer Werksschließung in Frankfurt bleibt Bayer beim Ausblick für 2025 optimistisch – dank überraschend starker Zahlen in der Pharmasparte. Auch der Konzernumbau läuft auf Hochtouren.