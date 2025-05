Bayer: Milliarden-Ziele trotz Sparkurs – Pharmasparte übertrifft Erwartungen

Im Konzern ging das bereinigte EBITDA zwar um 7,4 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro zurück – Analysten hatten jedoch mit einem deutlich stärkeren Rückgang gerechnet. Der Umsatz stagnierte nahezu bei 13,7 Milliarden Euro, unter dem Strich sank der Überschuss um 35 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 2,49 Euro rund 12 Prozent unter dem Vorjahreswert

Während das Pharmageschäft Bayer stützt, belastet das Agrarsegment weiterhin. Das EBITDA der Sparte sank um 10,2 Prozent, vor allem wegen Preisdrucks beim Unkrautvernichter Glyphosat. Als Reaktion darauf kündigte Bayer eine Neuausrichtung an: Der Standort Frankfurt mit rund 500 Beschäftigten soll bis 2028 geschlossen werden. Forschung und Entwicklung werden künftig in Monheim gebündelt, in Dormagen sollen rund 200 Stellen wegfallen.

"Insbesondere asiatische Hersteller von Pflanzenschutzmittel-Generika haben [...] große Überkapazitäten aufgebaut und drängen mit bleibenden Niedrigstpreisen in den Markt", erklärte Bayer zur Begründung. Die IG BCE und der Gesamtbetriebsrat kritisierten die Entscheidung scharf. Erstmals würde ein deutscher Standort aufgegeben, hieß es. Bayer prüfe jedoch, Teile der Produktion zu verkaufen oder auf andere Standorte zu verlagern.

Trotz Herausforderungen sieht sich der Konzern auf Kurs, die angekündigten Effizienzmaßnahmen umzusetzen. Bis 2029 sollen diese jährlich über eine Milliarde Euro zum Gewinn beitragen.

Die Zahlen kommen bei den Bayer-Aktionären gut an. Die Aktie explodiert in der Spitze um mehr als elf Prozent und notiert auf dem höchsten Stand seit sieben Monaten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,27 % und einem Kurs von 26,41EUR auf Tradegate (13. Mai 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.





