Verbio wird beim Blick auf das Ergebnis etwas vorsichtiger

LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio blickt etwas verhaltener auf die verbleibenden Monate seines Geschäftsjahres. Der Vorstand rechnet beim operativen Gewinn nur noch mit dem unteren Ende der in Aussicht gestellten Bandbreite, teilte das Unternehmen am Dienstag bei der Vorlage seiner Zahlen zum dritten Geschäftsquartal (bis Ende März) in Leipzig mit. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wollte Verbio bislang ein Ergebnis "im mittleren zweistelligen Millionenbereich" und damit deutlich weniger als 2024. erzielen. Zentraler Meilenstein für die Wachstumsstrategie bleibe der Hochlauf der Produktion in Nevada, hieß es von den Leipzigern.

In den drei Monaten bis Ende März musste der SDax-Konzern einen Umsatzrückgang sowohl im Segment Biodiesel als auch bei Bioethanol/Biomethan hinnehmen. Insgesamt gingen die Erlöse um 3,5 Prozent auf rund 395 Millionen Euro zurück. Der Gewinn aus dem Tagesgeschäft verbesserte sich derweil um etwas mehr als 12 Prozent auf 8,2 Millionen Euro./lew/zb