Jetzt hebt auch diese Cathie-Wood-Aktie ab!

Doch nachdem dieser in den vergangenen Monaten auf der Stelle getreten ist, hat sich das Kräfteverhältnis verschoben: Während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 gegenüber dem Stand vor einem Jahr mit einem Plus von 12,1 Prozent notiert, konnte sich ARK Innovation um 23,3 Prozent verteuern. Dabei hat zuletzt auch eine Reihe positiver Quartalszahlen eine Rolle gespielt.

Noch kein operatives Geschäft, dafür aber Zinserträge

Nachdem sich zuletzt die Anteile von KI-Wirkstoffforscher Tempus AI und Werbetechnologie-Unternehmen The Trade Desk nach ihren Ergebnisberichten stark verteuert haben, könnte am Dienstag das Flugtaxi-Startup Archer Aviation vor Kursgewinnen stehen.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahresquartal unverändert 0 US-Dollar. Zwar verfügt das Unternehmen über flugfähige Fahrzeuge und die entsprechenden Lizenzen, mit dem Verkauf hat Archer Aviation aber noch nicht begonnen.

Der bereinigte operative (EBITDA) Verlust beläuft sich nach den vergangenen drei Monaten auf 109,0 Millionen US-Dollar. Ohne Bereinigungen wurde ein Nettoverlust in Höhe von 93,4 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Die Differenz ist unter anderem durch Zinserträge auf die Barreserve von über einer Milliarde US-Dollar zu erklären.

Trotz neuer Kooperationen weitere Verluste zu erwarten

Für das kommende Quartal rechnet Archer Aviation mit einem operativen Verlust in ähnlicher Größenordnung. Das bereinigte EBITDA soll sich auf -100 bis -120 Millionen US-Dollar belaufen.

Außerdem soll noch in diesem Jahr die erste Auslieferung in die Vereinigten Arabischen Emirate erfolgen. Mit Abu Dhabi Aviation und Ethiopian Airlines hat das Unternehmen außerdem zwei weitere Kunden für sein Midnight-Flugtaxi gefunden. Gemeinsam mit Palantir soll außerdem eine KI-Software für den Flugbetrieb entwickelt werden.

Aktie zeitweise mit zweistelligen Kursgewinnen

Vom angestrebten Zeitplan des Unternehmens sowie der erneut angewachsenen Finanzreserve ließen sich Anlegerinnen und Anleger in der US-Nachbörse locken: In einer ersten Kursreaktion verteuerte sich die Aktie um mehr als 10 Prozent auf über 10 US-Dollar. Diese Gewinne konnte Archer Aviation jedoch nicht halten, die Papiere beendeten die Nachbörse schließlich mit +2,1 Prozent.

Gelingt es Archer Aviation am Dienstag, an diese Kursgewinne anzuknüpfen, winkt gegenüber dem Jahreswechsel der Vorzeichenwechsel: Am Montagabend hatten die Verluste seit dem Jahresanfang bei rund 7 Prozent gelegen. Nichtsdestotrotz liegt das Plus gegenüber dem Stand vor einem Jahr bei stattlichen 142,1 Prozent.

Fazit: Cathie Wood wieder obenauf – das Rennen könnte aber ein anderer machen

Nach einer langen Durststrecke ist die von Cathie Wood erzielte Performance inzwischen deutlich besser als ihr Ruf. Wichtige Benchmarks kann sie dank neuer, mutiger Investments schlagen – dazu gehört auch das Flugtaxi-Startup Archer Aviation, das am Dienstag vor Kursgewinnen stehen dürfte.

Über ein operatives Geschäft verfügt das Unternehmen allerdings noch nicht, das macht eine Bewertung schwierig. Ähnlich verhält es sich auch bei Mitbewerber Joby Aviation, der vom japanischen Autobauer Toyota finanziell unterstützt wird. Wer als Anlegerin oder Anleger in ein Unternehmen, das bereits Umsätze erzielt, investieren möchte, sollte sich daher lieber den chinesischen Hersteller EHang ansehen – der konnte seinen Erlös zuletzt um 190 Prozent steigern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion