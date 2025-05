EU-Gasmarkt vor Engpässen - Europäische Vorkommen rücken ins Blickfeld

Das Explorationsunternehmen CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) erschließt in Ungarn, rund 130 km südlich der Hauptstadt Budapest, eine Gaslagerstätte. Das nach dem nahegelegenen Ort benannte Projekt Kiskunhalas erfährt derzeit internationale Aufmerksamkeit. Das liegt zum einen an dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Ressourcenbewertungsbericht. Die beste Schätzung für die Lagerstätte beträgt 627,4 Milliarden Kubikfuß (BCF) Erdgas und 66,5 Millionen Barrel (MMBBL) Kondensat/Flüssiggas – zzgl. einer risikobehafteten Ressource von 501,9 BCF Erdgas und 53,2 MMBBL Kondensat/NGL.

EU-Gaslagerstätten gewinnen an Bedeutung

Doch es gibt noch einen Grund für das rege Interesse: Kiskunhalas ist eine der Gaslagerstätten, die für die Energieversorgung der EU schon bald an Bedeutung gewinnen dürften. Brüssel will die Gaslieferungen aus Russland eigentlich einstellen: Doch dieses mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine gestartete Unterfangen ist bislang nur teilweise gelungen.

Zwar hatte die Europäische Union den Anteil russischer Gasimporte seit Mai 2022 bereits von 45 auf 19 % gesenkt. Zuletzt wurde jedoch wieder eine Zunahme der Importe verzeichnet – und dies, obwohl die Pipeline über die Ukraine seit dem Jahreswechsel nicht mehr genutzt wird. Russisches Gas strömt derzeit über zwei Quellen nach Europa: Eine türkische Pipeline und in Form von LNG.

Die EU-Kommission will Gasimporte aus Russland deshalb bis 2027 vollständig stoppen. Neue Lieferantenverträge und Spotkäufe werden schon ab Ende 2025 untersagt. Die Mitgliedstaaten sollen bis zum Ende des Jahres entsprechende Pläne ausarbeiten. Klar ist schon jetzt: Der europäische Gasmarkt steuert ohne russische Lieferungen auf Engpässe zu.

Europas Gasspeicher sind gefährlich leer

Dies belegt bereits ein Blick auf die Füllstände der europäischen Gasspeicher. Am 10. Mai waren diese zu 42,5 % gefüllt. Ein Jahr zuvor lag der Füllstand mit 65,5 % deutlich höher. Es fehlt also fast ein Viertel der Gesamtfüllkapazität: Fast so viel, wie am Ende der Heizperiode in manchen der vergangenen Jahre überhaupt noch in den Speichern vorhanden war.

